ЛНР обвинила силовиков в обстреле патруля ОБСЕ

УГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в обстреле наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в подконтрольном ЛНР селе Березовское в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о повреждении двух домов в селе Березовское в результате обстрела со стороны ВС Украины. Позже СММ ОБСЕ в отчете заявила о том, что наблюдатели миссии (СММ) оказались в зоне обстрела в селе Березовское во время фиксаций разрушений.
"Пятнадцатого мая вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня, подвергнув обстрелу представителей СММ ОБСЕ, прибывших в поселок Березовское для фиксации разрушений и повреждений жилых домов после минометного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины 14 мая 2020 года", - заявил Осадчий.
По мнению представителя Народной милиции ЛНР, близкие от патруля миссии разрывы снарядов говорят о целенаправленности обстрелов со стороны украинских силовиков.
"Проведенным представительством ЛНР в СЦКК анализом информации, отраженной в оперативном отчете СММ ОБСЕ, установлено, что обстрел населенного пункта Березовское велся с направлений подконтрольных вооруженным формированиям Украины населенных пунктов из вооружения БМП-2 с применением осколочно-трассирующих снарядов ОР-2", - сообщил Осадчий.
Осадчий подчеркнул, что украинские силовики не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, нарушая минские соглашения.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения