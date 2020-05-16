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2020-05-16T20:00
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Госминистр ОАЭ назвал фейками сообщения о гибели главы МИД
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РИА Новости

Госминистр ОАЭ назвал фейками сообщения о гибели главы МИД

18:00 16.05.2020 (обновлено: 20:00 16.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам встречи
Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам встречи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАИР, 16 мая — РИА Новости. Государственный министр ОАЭ Анвар Гаргаш опроверг сообщения о гибели главы МИД страны Абдаллы бен Заида, назвав их "катарскими фейками".
Ранее в соцсетях появилось видео, демонстрирующее горящий автомобиль, утверждалось, что это кадры теракта, в результате которого погиб глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.
"Я сегодня говорил с Абдаллой бен Заидом, как мы это делаем ежедневно, мы долго смеялись над фейками, созданными катарскими аккаунтами", — написал Гаргаш в твиттере.
Он отметил, что призывает соседей ОАЭ к "благоразумию и мудрости", и пожелал своему коллеге бен Заиду здоровья и долгих лет жизни.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне 2017 года разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Они прекратили с ним всякие связи и установили транспортную блокаду эмирата. В ответ на это власти Катара заявили, что действия соседей вызваны завистью к его экономическим успехам.
Доха
4 мая, 13:41
Источник назвал данные о госперевороте в Катаре фейком
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МИД ОАЭСаудовская АравияБахрейнЕгипетВ мире
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