Госминистр ОАЭ назвал фейками сообщения о гибели главы МИД

КАИР, 16 мая — РИА Новости. Государственный министр ОАЭ Анвар Гаргаш опроверг сообщения о гибели главы МИД страны Абдаллы бен Заида, назвав их "катарскими фейками".
Ранее в соцсетях появилось видео, демонстрирующее горящий автомобиль, утверждалось, что это кадры теракта, в результате которого погиб глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.
"Я сегодня говорил с Абдаллой бен Заидом, как мы это делаем ежедневно, мы долго смеялись над фейками, созданными катарскими аккаунтами", — написал Гаргаш в твиттере.
Он отметил, что призывает соседей ОАЭ к "благоразумию и мудрости", и пожелал своему коллеге бен Заиду здоровья и долгих лет жизни.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне 2017 года разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Они прекратили с ним всякие связи и установили транспортную блокаду эмирата. В ответ на это власти Катара заявили, что действия соседей вызваны завистью к его экономическим успехам.