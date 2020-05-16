Прокуратура Северной Осетии нашла нарушения при выплатах медработникам

ПЯТИГОРСК, 16 мая - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Северной Осетии выявила нарушения при выплатах стимулирующего характера медикам, что стало причиной задержки, сообщает ведомство.

"Установлено, что министерством здравоохранения республики не приняты своевременные организационные меры по доведению до медицинских учреждений стимулирующих выплат за оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Кроме того, минздравом не осуществлен должный контроль за разработкой и принятием подведомственными лечебными организациями локальных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления указанных выплат. Указанное явилось причиной задержки выплат стимулирующего характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целях устранения выявленных нарушений законодательства министру здравоохранения, а также руководителям РКБ и РДКБ внесены представления. "В настоящее время выплаты стимулирующего характера работникам учреждений здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, произведены. Ситуация находится на постоянном контроле прокуратуры республики", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, прокуратура Северной Осетии проводит проверку по сообщениям, размещенным в интернете, о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат медицинским работникам и водителям скорой медицинской помощи.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления оплаты труда медицинским и иным работникам, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.