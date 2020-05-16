На портале Госуслуг появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат

"Средства на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с постановлением правительства РФ", - уточняется в сообщении.