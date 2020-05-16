На портале Госуслуг появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат на едином портале госуслуг, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.
Ранее предусмотреть раздел для обращений медиков поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правительства.
"Средства на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с постановлением правительства РФ", - уточняется в сообщении.