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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T18:01
https://ria.ru/20200516/1571556267.html
На портале Госуслуг появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
https://cdn23.img.ria.ru/images/149931/94/1499319408_0:122:1300:853_1036x0_80_0_0_e3cef8448ced1e5dba9a813a6773b7c8.jpg
РИА Новости

На портале Госуслуг появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат

17:53 16.05.2020 (обновлено: 18:01 16.05.2020)
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© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат на едином портале госуслуг, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.
Ранее предусмотреть раздел для обращений медиков поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правительства.
"Средства на обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, были выделены бюджетам субъектов РФ в соответствии с постановлением правительства РФ", - уточняется в сообщении.
Врачи и пациент с COVID-19 в палате больницы
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