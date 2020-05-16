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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T17:45
https://ria.ru/20200516/1571556137.html
Врач рассказал, передается ли коронавирус новорожденным
https://cdn22.img.ria.ru/images/150831/65/1508316578_0:533:5332:3532_1036x0_80_0_0_2a7e971eac03a2ed476abe96026942f6.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, передается ли коронавирус новорожденным

17:45 16.05.2020
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© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери
© Depositphotos / inarik
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Академик РАН, создатель сети клиник "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал, передается ли коронавирус новорожденным.
По его словам, за время пандемии были приняты роды у 18 женщин, зараженных COVID-19.
"У всех новорожденных взяли мазок ПЦР, и у всех пришел отрицательный. Во время беременности плод не инфицируется — так считается", — сказал Курцер в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1".
Также он отметил, что за время пандемии медики не получали данных о влиянии коронавирусной инфекции на возможное развитие пороков у плода.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМарк КурцерКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
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