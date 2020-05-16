Врач рассказал, передается ли коронавирус новорожденным

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Академик РАН, создатель сети клиник "Мать и дитя" Академик РАН, создатель сети клиник "Мать и дитя" Марк Курцер рассказал, передается ли коронавирус новорожденным.

По его словам, за время пандемии были приняты роды у 18 женщин, зараженных COVID-19.

"У всех новорожденных взяли мазок ПЦР, и у всех пришел отрицательный. Во время беременности плод не инфицируется — так считается", — сказал Курцер в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1".

Также он отметил, что за время пандемии медики не получали данных о влиянии коронавирусной инфекции на возможное развитие пороков у плода.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.