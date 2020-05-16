Главврач рассказала о лечении тяжелых пациентов с коронавирусом

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный врач московской больницы № 52 Главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко назвала проблемы при лечении сложных пациентов с коронавирусом. Об этом она рассказала в интервью для фильма Наили Аскер-заде " Опасный вирус 5 " на телеканале "Россия 1".

Медик пояснила, что в ее больнице проходят лечение пациенты с нефрологическими и другими тяжелыми системными заболеваниями.

"У нас достаточно большое отделение трансплантирования почки, поэтому все трансплантированные пациенты, которые, к несчастью, заболели сейчас инфекцией, связанной с COVID-19, тоже едут к нам. Это, конечно, очень тяжелая история", — сказала Лысенко.

По ее словам, для таких больных действует множество ограничений, что создает сложности в поиске вариантов лечения. Для сравнения Лысенко привела в пример пациентов с сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы: для них врачи отработали и применяют различные методы лечения COVID-19, а в случае с тяжелыми системными заболеваниями они сильно ограничены рамками препаратов, которые можно использовать.

Лысенко также рассказала, что COVID-19 меняет свои проявления. Болезнь стала поражать не только легкие и почки, но и другие органы, например эндотелий мелких сосудов и кожу. Это, по словам главврача, не может не настораживать.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны. По данным ВОЗ , в мире заражены более 4,4 миллиона человек, из которых 302 тысячи умерли и свыше миллиона излечились.

Россия занимает второе место по числу инфицированных — свыше 272 тысяч. Более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч выздоровели.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, при выходе из дома необходимо носить маски.

В то же время некоторые регионы на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения.