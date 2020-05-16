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2020-05-16T17:41
https://ria.ru/20200516/1571556063.html
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел во время мониторинга в Донбассе
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РИА Новости

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел во время мониторинга в Донбассе

17:41 16.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оказались в зоне обстрела в селе Березовское на территории самопровозглашенной Луганской народной республики во время фиксаций последствий нарушений режима прекращения огня.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о повреждении двух домов в селе Березовское в результате обстрела со стороны ВС Украины.
"Пятнадцатого мая патруль миссии в составе шести сотрудников на двух автомобилях пребывал на юго-западной окраине населенного пункта Березовское, где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия проведению ремонтных работ на объекте водной инфраструктуре в этом районе, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждениях в данном населенном пункте", - говорится в отчете миссии.
По данным СММ ОБСЕ в 13.36 (совпадает с мск) во время приземления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ "четверо членов патруля миссии, находившиеся у автомобилей, увидели два огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе".
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"Вскоре после этого они (наблюдатели миссии - ред.) увидели и услышали два взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 метров над землей и на расстоянии примерно 20 метров к северо-северо-западу от своего местонахождения. Все вчетвером укрылись в автомобилях. Еще двое сотрудников миссии находились в автомобилях, однако слышали взрывы", - сообщается в отчете.
По данным СММ ОБСЕ, команда миссии незамедлительно переместилась на другую позицию примерно в 3 километрах к западу от юго-западной окраины Березовского и продолжила осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью. Сообщается, что патруль миссии впоследствии благополучно вернулся на базу.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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