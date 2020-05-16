Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел во время мониторинга в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ( Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ( СММ ) ОБСЕ оказались в зоне обстрела в селе Березовское на территории самопровозглашенной Луганской народной республики во время фиксаций последствий нарушений режима прекращения огня.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило о повреждении двух домов в селе Березовское в результате обстрела со стороны ВС Украины

"Пятнадцатого мая патруль миссии в составе шести сотрудников на двух автомобилях пребывал на юго-западной окраине населенного пункта Березовское, где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия проведению ремонтных работ на объекте водной инфраструктуре в этом районе, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждениях в данном населенном пункте", - говорится в отчете миссии.

По данным СММ ОБСЕ в 13.36 (совпадает с мск) во время приземления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ "четверо членов патруля миссии, находившиеся у автомобилей, увидели два огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе".

"Вскоре после этого они (наблюдатели миссии - ред.) увидели и услышали два взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 метров над землей и на расстоянии примерно 20 метров к северо-северо-западу от своего местонахождения. Все вчетвером укрылись в автомобилях. Еще двое сотрудников миссии находились в автомобилях, однако слышали взрывы", - сообщается в отчете.