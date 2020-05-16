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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T17:34
https://ria.ru/20200516/1571555909.html
Дитрих в перчатках и маске протестировал работу транспорта
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571540506_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_4355923002057bdd8e4bf3b975ecc8ab.jpg
РИА Новости

Дитрих в перчатках и маске протестировал работу транспорта

17:34 16.05.2020
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр транспорта России Евгений Дитрих в субботу проверил, как подготовились к работе в новых условиях из-за коронавируса столичные вокзалы, аэропорты и автовокзалы: он сам покупал маски и перчатки в кассе, беседовал с пассажирами, мерил температуру, интересовался дезинфекцией помещений и самого транспорта. Министр также рассказал вместе со своими замами, когда могут восстановиться международные полеты, стоит ли рассаживать на дистанции пассажиров в самолёте и назвал возможные сроки восстановления пассажиропотока на железной дороге.
В России в связи с эпидемиологической обстановкой были предприняты меры для предупреждения распространения COVID. В том числе, они коснулись и транспортных объектов. Речь идёт о социальной дистанции, ношении масок и перчаток и т.д. Число пассажиров на транспорте начнет увеличиваться по мере снятия ограничений. Как подготовился к этому транспортный комплекс, в субботу проверил министр транспорта.
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Начал он с Белорусского вокзала. Там в кассе Дитрих сам купил маску и перчатки и надел их. "Мы как раз работаем над тем, чтобы это (купить перчатки и маски - ред.) можно было сделать на каждом объекте. Мы разговаривали с многими пассажирами. Они говорят нам о том, что все с радостью возвращаются на работу, в поездки, но многие говорят о том, что им очень страшно от того, что они могут заразиться, потому что на транспорте много народа", - сказал министр.
"Именно для того, чтобы эту боязнь, этот риск снизить, показать, что транспорт сегодня безопасен, именно для этого всё это мы делаем", - пояснил Дитрих и отправился дальше осматривать вокзал.
Как заметил корреспондент РИА Новости, на вокзале и платформах есть информационные табло и наклейки, где говорится о необходимости соблюдать дистанцию и других мерах. Стоят автоматы по продаже масок, перчаток и антисептиков.
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По дороге на следующую точку у министра измерили температуру. Всё в норме. Затем Дитрих через видеозвонок на терминале попросил диспетчера поискать ему билет на поезд на курорт. Рядом с терминалом на стене висит санитайзер.
"Вам сегодня"? - спросила диспетчер.
"Мне бы завтра, наверное, уехать", - ответил министр.
Диспетчер нашла ему поезд, который отправляется завтра с Казанского вокзала.
"Какие-то ограничения? Как я должен прийти? Перчатки, маска? Что-то нужно особенное или нет?", - продолжил министр.
"Для передвижении по Москве вообще нужны перчатки, маски.."- ответила диспетчер.
"А в поезде, как мне надо находиться?", - продолжал уточнять Дитрих.
"В поезде тоже желательно перчатки, маски", - ответила диспетчер.
Он поблагодарил и отправился в зал ожидания. Там было мало людей, а на сиденьях - яркие наклейки с просьбой соблюдать дистанцию. Дитрих побеседовал с ближайшим пассажиром и продолжил маршрут. Зашёл министр и в одно из заведений общепита на вокзале. Сейчас они работают только "на вынос". На Белорусском вокзале расположен терминал "Аэроэкспресса". Там у генерального директора компании Алины Бисембаевой он спросил про дезинфекцию. Она рассказала, что принимаются все необходимые меры, а поезда имеют системы обеззараживания воздуха.
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Министр констатировал, что авиаперевозки снизились. "Мы это ощутили на себе в полном объеме", - ответила глава "Аэроэкспресса". Дитрих на это сказал, что Минтранс обсуждает специальные меры поддержки для "Аэроэкспресса".
С Белорусского вокзала "аэроэкспрессы" отправляются в аэропорт "Шереметьево". Авиагавань значилась следующим объектом "инспекции" министра. По дороге в "аэроэкспрессе" Дитрих пообщался с коллегами и журналистами. В частности, высказал свое мнение о необходимости рассадки на дистанции пассажиров в самолёте.
"Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования, как минимум на воздушном транспорте. Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный", - сказал министр.
"Мы разговаривали с коллегами из Роспотребнадзора, и их мнение предварительное состоит в том, что если все без исключения будут использовать маски на транспорте, риск того, то вирус будет распространяться, ничтожно мал. Перчатки, которые позволяют людям не трогать глаза, лицо – в перчатках это просто неприятно делать – они тоже в этом смысле защищают. Это минимально необходимый уровень защиты, который даст безопасность", - добавил он.
Обсуждали и железнодорожные перевозки пассажиров. Замминистра транспорта России Владимир Токарев допустил восстановление пассажиропотока на железной дороге осенью при плановом выходе из COVID. По его словам, в настоящее время падение пассажирских перевозок в пригородном сообщении на уровне 71% по сравнению с предыдущим годом, в дальнем следовании – 74%.
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Уже в аэропорту глава Минтранса РФ сказал, что надеется на открытие международных полетов летом. Руководство аэропорта показало ему, как сейчас работает воздушная гавань и какие меры принимаются для защиты пассажиров и сотрудников от коронавируса.
Министр посетил несколько терминалов, в том числе закрытых, проехал на аэропортовом "метро", пообщался с медиками, осмотрел прибор для измерения температуры, прошелся мимо закрытых кафе и магазинов.
Из окон терминала Дитрих осмотрел стройку новой линии аэроэкспресса, которая протянется к северному терминальному комплексу.
Затем министр сел на автобус-аэроэкспресс и доехал до автовокзала, который также проинспектировал.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алина БисембаеваЕвгений ДитрихВладимир ТокаревАэроэкспрессФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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