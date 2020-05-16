2020-05-16T17:31
2020-05-16T17:31
https://ria.ru/20200516/1571555758.html
Завершение строительства временных госпиталей на ВДНХ и в Крылатском
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РИА Новости
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РИА Новости
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Завершение строительства временных госпиталей на ВДНХ и в Крылатском
Совсем скоро медицинский корпус в Крылатском сможет принять пациентов с COVID-19. В 75-м павильоне ВДНХ также завершаются работы. В медицинские модули начали завозить мебель и оборудование, необходимое для диагностики и лечения коронавируса.
2020-05-16T17:31
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=9697599&type=mp4
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Завершение строительства временных госпиталей на ВДНХ и в Крылатском
Совсем скоро медицинский корпус в Крылатском сможет принять пациентов с COVID-19. В 75-м павильоне ВДНХ также завершаются работы. В медицинские модули начали завозить мебель и оборудование, необходимое для диагностики и лечения коронавируса.
Временные госпитали возвели в рекордно сжатые сроки – за две недели. Первых пациентов центры примут уже в конце мая