Завершение строительства временных госпиталей на ВДНХ и в Крылатском

252

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Совсем скоро медицинский корпус в Крылатском сможет принять пациентов с COVID-19. В 75-м павильоне ВДНХ также завершаются работы. В медицинские модули начали завозить мебель и оборудование, необходимое для диагностики и лечения коронавируса.