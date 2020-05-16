"Победа" может претендовать на господдержку, заявил глава Минтранса

Глава "Победы" сообщил, что не все авиакомпании переживут кризис

Глава "Победы" сообщил, что не все авиакомпании переживут кризис

"Внутри суммы все авиакомпании имеют право претендовать на эти меры поддержки", - сказал Дитрих, отвечая на вопрос, может ли "Победа" претендовать на господдержку.