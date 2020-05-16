"Победа" может претендовать на господдержку, заявил глава Минтранса

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания "Победа", как и все остальные российские авиакомпании, может претендовать на господдержку, следует из слов министра транспорта РФ Евгения Дитриха журналистам.
Газета "Ведомости" ранее со ссылкой на проект постановления Минтранса РФ сообщала, что условие получения субсидий - непрекращение пассажирских перевозок. С учетом этого условия, отмечала газета, ряд авиакомпаний, в частности, "Победа", на субсидии за апрель и май претендовать не смогут, так как они приостановили полеты в апреле.
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"Внутри суммы все авиакомпании имеют право претендовать на эти меры поддержки", - сказал Дитрих, отвечая на вопрос, может ли "Победа" претендовать на господдержку.