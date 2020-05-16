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2020-05-16T17:26
https://ria.ru/20200516/1571555695.html
В ЛНР зафиксировали последствия обстрела ВСУ поселка Березовское
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РИА Новости

В ЛНР зафиксировали последствия обстрела ВСУ поселка Березовское

17:26 16.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня зафиксировали последствия обстрела подконтрольного ЛНР поселка Березовское со стороны украинских силовиков, сообщил РИА Новости в субботу представитель ведомства.
В пятницу представительство ЛНР в СЦКК заявило об обстреле со стороны украинских силовиков подконтрольного республике поселка Березовское в Донбассе.
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"В результате нарушения режима прекращения огня с направления, подконтрольного вооруженным формированиям Украины, поселка Орехово по территории Луганской народной республики с применением запрещенных минскими соглашениями минометов 120 миллиметров в поселке Березовское разрушено и повреждено два жилых дома", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.
По его словам, один дом в поселке был полностью разрушен в результате прямого попадания мины, во втором доме повреждена крыша и стекла.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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