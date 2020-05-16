В ЛНР зафиксировали последствия обстрела ВСУ поселка Березовское

В ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны силовиков за неделю

В ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны силовиков за неделю

По его словам, один дом в поселке был полностью разрушен в результате прямого попадания мины, во втором доме повреждена крыша и стекла.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.