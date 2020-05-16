В ЛНР зафиксировали последствия обстрела ВСУ поселка Березовское

ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня зафиксировали последствия обстрела подконтрольного ЛНР поселка Березовское со стороны украинских силовиков, сообщил РИА Новости в субботу представитель ведомства.
В пятницу представительство ЛНР в СЦКК заявило об обстреле со стороны украинских силовиков подконтрольного республике поселка Березовское в Донбассе.
"В результате нарушения режима прекращения огня с направления, подконтрольного вооруженным формированиям Украины, поселка Орехово по территории Луганской народной республики с применением запрещенных минскими соглашениями минометов 120 миллиметров в поселке Березовское разрушено и повреждено два жилых дома", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.
По его словам, один дом в поселке был полностью разрушен в результате прямого попадания мины, во втором доме повреждена крыша и стекла.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.