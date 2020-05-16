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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T17:23
https://ria.ru/20200516/1571555628.html
Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 34 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570048377_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_376749dea8f692819e9b87697b3f32d4.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 34 тысячи

17:23 16.05.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 16 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 468 до 34 466 человек, количество выявленных заболевших выросло на 3 451 до 240 161, следует из данных минздрава.
Днем ранее число скончавшихся за сутки составило 384 человек, новых заболевших – 3 560.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Художники против коронавируса: граффити в разных городах мира
© AFP 2020 / Andreas Solaro

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

Граффити на стене возле Колизея в центре Рима
1 из 7

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

© AFP 2020 / Andreas Solaro
© AFP 2020 / Filippo Monteforte

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

Граффити на стене в Риме
2 из 7

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

© AFP 2020 / Filippo Monteforte
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

Художник рисует граффити на крыше дома в Афинах
3 из 7

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
© AP Photo / Markus Schreiber

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

Граффити на стене в Берлине
4 из 7

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

© AP Photo / Markus Schreiber
© REUTERS / Aly Song

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

Граффити на стене в Шанхае
5 из 7

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
© AFP 2020 / Indranil Mukherjee

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

Граффити на стене в Мумбаи
6 из 7

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

© AFP 2020 / Indranil Mukherjee
© AFP 2020 / Piero Cruciatti

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

Изображение на стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо
7 из 7

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

© AFP 2020 / Piero Cruciatti
1 из 7

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

© AFP 2020 / Andreas Solaro
2 из 7

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

© AFP 2020 / Filippo Monteforte
3 из 7

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
4 из 7

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

© AP Photo / Markus Schreiber
5 из 7

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
6 из 7

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

© AFP 2020 / Indranil Mukherjee
7 из 7

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

© AFP 2020 / Piero Cruciatti
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
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