Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 34 тысячи

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.
Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.
Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.
Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.
В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.
В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.
Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.
Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.
Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.
Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.
На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.
На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.
Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.
Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.
В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.
Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.
Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.
На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.