В ЛНР обнаружили тайник с боеприпасами и взрывными устройствами

ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Сотрудники генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайник с боеприпасами и взрывными устройствами на территории ЛНР, сообщили РИА Новости в субботу пресс-службе ведомства.
"Примерно в 1,5 километра от населенного пункта Панченково Свердловского района в лесопосадке выявлен замаскированный мешок с боеприпасами и взрывными устройствами", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В тайнике были обнаружены, в том числе, тротиловые шашки общим весом 1,6 килограмма, электродетонаторы, более 1,8 тысячи патронов различного калибра, гранаты.