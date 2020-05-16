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2020-05-16T17:23
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В ЛНР обнаружили тайник с боеприпасами и взрывными устройствами
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РИА Новости

В ЛНР обнаружили тайник с боеприпасами и взрывными устройствами

17:23 16.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Сотрудники генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайник с боеприпасами и взрывными устройствами на территории ЛНР, сообщили РИА Новости в субботу пресс-службе ведомства.
"Примерно в 1,5 километра от населенного пункта Панченково Свердловского района в лесопосадке выявлен замаскированный мешок с боеприпасами и взрывными устройствами", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В тайнике были обнаружены, в том числе, тротиловые шашки общим весом 1,6 килограмма, электродетонаторы, более 1,8 тысячи патронов различного калибра, гранаты.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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