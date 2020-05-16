В Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса

Женщина гуляет с собаками на одной из улиц в центре Астрахани. Архивное фото

Женщина гуляет с собаками на одной из улиц в центре Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая - РИА Новости. Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса , началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.

"Сегодня в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора мы вводим в действие план поэтапной отмены ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса", - сказал Бабушкин. Он уточнил, что коэффициент распространения инфекции снижался на протяжении шести дней и достиг единицы.

По двум другим показателям – занятость коечного фонда и ежедневное количество проведенных тестов – область также выполнила требования.

"С сегодняшнего дня мы отменяем пропускной режим. Но масочный режим сохраняется и должен соблюдаться очень строго", - сказал губернатор. Также разрешаются прогулки, занятия спортом на улице не более, чем по два человека и с соблюдением социальной дистанции.

Возобновляется работа парикмахерских, химчисток, магазинов промышленных товаров с отдельным входом и площадью не более 400 квадратных метров.

При этом обязательная самоизоляция сохраняется для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Бабушкин отметил, что если возникнет новая вспышка, ограничения и пропускной режим будут введены снова. Если же эпидемиологическая обстановка будет улучшаться, регион перейдет к следующему этапу отмены ограничительных мер, отметил он.

По данным на 16 мая, в Астраханской области зарегистрировано 1029 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 45 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии 321 человек выздоровел, семеро умерли.