Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T17:22
https://ria.ru/20200516/1571555569.html
В Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155179/16/1551791695_0:725:2353:2048_1036x0_80_0_0_f7fa53cf08e63eca93354a955755c4fc.jpg
РИА Новости

В Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса

17:22 16.05.2020
4250
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с собаками на одной из улиц в центре Астрахани
Женщина гуляет с собаками на одной из улиц в центре Астрахани
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Женщина гуляет с собаками на одной из улиц в центре Астрахани. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая - РИА Новости. Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.
"Сегодня в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора мы вводим в действие план поэтапной отмены ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса", - сказал Бабушкин. Он уточнил, что коэффициент распространения инфекции снижался на протяжении шести дней и достиг единицы.
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
14 мая, 12:49Распространение нового коронавируса
В Астраханской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
По двум другим показателям – занятость коечного фонда и ежедневное количество проведенных тестов – область также выполнила требования.
"С сегодняшнего дня мы отменяем пропускной режим. Но масочный режим сохраняется и должен соблюдаться очень строго", - сказал губернатор. Также разрешаются прогулки, занятия спортом на улице не более, чем по два человека и с соблюдением социальной дистанции.
Возобновляется работа парикмахерских, химчисток, магазинов промышленных товаров с отдельным входом и площадью не более 400 квадратных метров.
При этом обязательная самоизоляция сохраняется для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Бабушкин отметил, что если возникнет новая вспышка, ограничения и пропускной режим будут введены снова. Если же эпидемиологическая обстановка будет улучшаться, регион перейдет к следующему этапу отмены ограничительных мер, отметил он.
По данным на 16 мая, в Астраханской области зарегистрировано 1029 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 45 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии 321 человек выздоровел, семеро умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
610000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь БабушкинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Астраханская областьОбщество
Рекомендуем
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России
Медицинские работники
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование
Врач, работающий с больными с COVID-19
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию
11 мая 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Актриса Мария Горбань (справа)
"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
Ситуация на курортах Турции
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Сотрудник полиции
В Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы минирования
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России
Евровидение
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Средства защиты для медиков и волонтеров, прибывшие специальным бортом из Китая в Международном аэропорту Внуково
Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00В Киеве решил вести переговоры со своими представителями Донбасса
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния