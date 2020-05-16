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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T18:14
https://ria.ru/20200516/1571555539.html
В Подмосковье начали ловить нарушителей самоизоляции с помощью аэростата
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571557014_0:33:750:455_1036x0_80_0_0_0c1fd7acddd53725d6e89eda7260a310.jpg
РИА Новости

В Подмосковье начали ловить нарушителей самоизоляции с помощью аэростата

17:21 16.05.2020 (обновлено: 18:14 16.05.2020)
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© Фото : Михаил ТокмаковВ Московской области в ходе обеспечения правопорядка росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата
В Московской области в ходе обеспечения правопорядка росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения ОКО на базе аэростата
© Фото : Михаил Токмаков
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Росгвардия в Подмосковье начала следить за нарушителями самоизоляции с помощью аэростата, с которого ведется видеонаблюдение, сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.
"В Московской области в ходе обеспечения правопорядка и проведения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата. Комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до пяти километров", — говорится в сообщении.
© Фото : Михаил ТокмаковВ Московской области в ходе обеспечения правопорядка росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата
В Московской области в ходе обеспечения правопорядка росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения ОКО на базе аэростата
© Фото : Михаил Токмаков
В Московской области в ходе обеспечения правопорядка росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата
Отмечается, что в лесных зонах патрулируют сотрудники авиационного отряда специального назначения. С помощью комплекса высотного видеонаблюдения информация о правонарушениях, в том числе и нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования для принятия мер реагирования и пресечения правонарушений.
В ведомстве уточнили, что комплекс высотного видеонаблюдения "ОКО" подразделения Росгвардии применяли для обеспечения безопасности в ходе важных массовых мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу — 2018, международный авиакосмический салон МАКС и фестиваль "Нашествие".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
© Фото : Михаил ТокмаковВ Московской области в ходе обеспечения правопорядка росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата
В Московской области в ходе обеспечения правопорядка росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения ОКО на базе аэростата
© Фото : Михаил Токмаков
В Московской области в ходе обеспечения правопорядка росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Московская область (Подмосковье)
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