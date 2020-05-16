В Подмосковье начали ловить нарушителей самоизоляции с помощью аэростата

В Московской области в ходе обеспечения правопорядка росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата

© Фото : Михаил Токмаков В Московской области в ходе обеспечения правопорядка росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Росгвардия в Подмосковье начала следить за нарушителями самоизоляции с помощью аэростата, с которого ведется видеонаблюдение, сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

"В Московской области в ходе обеспечения правопорядка и проведения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата. Комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до пяти километров", — говорится в сообщении.

© Фото : Михаил Токмаков В Московской области в ходе обеспечения правопорядка росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата © Фото : Михаил Токмаков В Московской области в ходе обеспечения правопорядка росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения "ОКО" на базе аэростата

Отмечается, что в лесных зонах патрулируют сотрудники авиационного отряда специального назначения. С помощью комплекса высотного видеонаблюдения информация о правонарушениях, в том числе и нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования для принятия мер реагирования и пресечения правонарушений.

В ведомстве уточнили, что комплекс высотного видеонаблюдения "ОКО" подразделения Росгвардии применяли для обеспечения безопасности в ходе важных массовых мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу — 2018, международный авиакосмический салон МАКС и фестиваль "Нашествие".

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