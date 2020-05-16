Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-16T17:19
https://ria.ru/20200516/1571555416.html
Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу с 3 июня
https://cdn22.img.ria.ru/images/37404/29/374042930_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_aacf278c1176fdc00dcf43063e261c31.jpg
РИА Новости

Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу с 3 июня

17:19 16.05.2020
3819
© Фото : Luigi ChiesaАэропорт Бергамо
Аэропорт Бергамо
© Фото : Luigi Chiesa
Аэропорт Бергамо. Архивное фото
РИМ, 16 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Италия снимет ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня для поездок в пределах Евросоюза, заявил глава МИД Луиджи Ди Майо.
Минувшей ночью Совет министров Италии по завершении длительного заседания объявил о снятии запретов на передвижение по стране и за рубеж. В случае зарубежных поездок речь идет о двухнедельном карантине, который теперь будет необязательным.
"С 3 июня можно будет перемещаться по всей территории страны, между одним регионом и другим. А с 3 июня также можно будет перемещаться внутри стран ЕС", - написал Ди Майо в своем Facebook. По его словам, ответственное отношение итальянцев позволило властям ускорить снятие ограничений. Особенно он отметил, что накануне выздоровели 5 тысяч зараженных COVID-19.
В коммюнике правительственного Дворца Киджи по итогам встречи Совета министров говорится, что государство или регионы могут принять новые ограничительные меры в отношении конкретного района, где будет наблюдаться ухудшение ситуации с заражениями. Аналогичные ограничения касаются и поездок за рубеж, если отдельные страны и территории имеют право принимать их "по принципу адекватности и пропорциональности эпидемиологическому риску и в соответствии с ограничениями, вытекающими из указов Европейского союза и международных обязательств". Местные СМИ стали трактовать это как "зеленый свет" для поездок только по Европе, хотя официальные разъяснения по данному поводу еще ожидаются.
Винченцо Трани - президент Итало-российской торговой палаты
28 апреля, 11:51Распространение нового коронавируса
Эксперт оценил потери итало-российского бизнеса из-за коронавируса
Италия существенно ограничила перемещение между областями и внутри них с введением карантина в середине марта. Поездки были возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях. С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в границах одного региона.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на среду общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 223 тысячи, свыше 120 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 31 610 человек. В среду число выздоровевших впервые превысило половину от общего числа заражений. В пятницу общее число случаев выросло на 789, что стало одним из самых низких приростов с начала эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1240000
Обсудить 0
ТуризмКоронавирус COVID-19Луиджи Ди МайоЕвросоюзИталияВ мире
Рекомендуем
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов
Ситуация на курортах Турции
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Автомобили полиции в Германии
В центре Берлина проходит около 20 акций протеста против карантина
Велосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция
Власти Франции рассказали, как будет восстанавливаться туризм
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 34 тысячи
Люди на площади у замка Сфорца в Милане
В Италии 18 мая откроют рестораны и парикмахерские
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Во Франции призвали страны ЕС согласованно открывать границы
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Глава офиса Зеленского и МИД Украины обсудят "нормандский формат"
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 5,9 тысячи
Средства защиты для медиков и волонтеров, прибывшие специальным бортом из Китая в Международном аэропорту Внуково
Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование
Страны мира. Италия
В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
Тестирование на коронавирус
После пяти дней перерыва в Тунисе зафиксировали новые случаи COVID-19
Пункт пропуска на границе Италии и Словении
Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00В Киеве решил вести переговоры со своими представителями Донбасса
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния