Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу с 3 июня

Минувшей ночью Совет министров Италии по завершении длительного заседания объявил о снятии запретов на передвижение по стране и за рубеж. В случае зарубежных поездок речь идет о двухнедельном карантине, который теперь будет необязательным.

"С 3 июня можно будет перемещаться по всей территории страны, между одним регионом и другим. А с 3 июня также можно будет перемещаться внутри стран ЕС", - написал Ди Майо в своем Facebook. По его словам, ответственное отношение итальянцев позволило властям ускорить снятие ограничений. Особенно он отметил, что накануне выздоровели 5 тысяч зараженных COVID-19.

В коммюнике правительственного Дворца Киджи по итогам встречи Совета министров говорится, что государство или регионы могут принять новые ограничительные меры в отношении конкретного района, где будет наблюдаться ухудшение ситуации с заражениями. Аналогичные ограничения касаются и поездок за рубеж, если отдельные страны и территории имеют право принимать их "по принципу адекватности и пропорциональности эпидемиологическому риску и в соответствии с ограничениями, вытекающими из указов Европейского союза и международных обязательств". Местные СМИ стали трактовать это как "зеленый свет" для поездок только по Европе, хотя официальные разъяснения по данному поводу еще ожидаются.

Италия существенно ограничила перемещение между областями и внутри них с введением карантина в середине марта. Поездки были возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях. С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в границах одного региона.

Согласно последним официальным данным, по состоянию на среду общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 223 тысячи, свыше 120 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 31 610 человек. В среду число выздоровевших впервые превысило половину от общего числа заражений. В пятницу общее число случаев выросло на 789, что стало одним из самых низких приростов с начала эпидемии.