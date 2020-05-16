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2020-05-16T17:35
https://ria.ru/20200516/1571555388.html
РЖД увеличили глубину продажи билетов на все поезда до 90 суток
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РИА Новости

РЖД увеличили глубину продажи билетов на все поезда до 90 суток

17:19 16.05.2020 (обновлено: 17:35 16.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЖенщина в защитной маске за стойкой информации в здании Казанского вокзала в Москве
Женщина в защитной маске за стойкой информации в здании Казанского вокзала в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РЖД вновь увеличили глубину продажи билетов на все поезда дальнего следования в России до 90 суток до отправления, сообщила компания.
РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса и увеличения числа возвратов в апреле уменьшили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток. Компания 14 мая сообщила, что вновь увеличили до 90 суток глубину продажи билетов на ряд внутрироссийских поездов дальнего следования на лето.
"Глубина продажи билетов на поезда дальнего следования всех перевозчиков во внутрироссийском направлении на летний период увеличена до 90 суток. Напомним, что ранее в связи со снижением пассажиропотока холдингом "РЖД" было принято решение вернуть глубину продажи билетов к нормативным значениям, установив ее за 45 суток до отправления поезда (в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом)", - говорится в сообщении РЖД.
Оформить билет на поезд можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении компании.
РЖД напоминают, что подробная информация о правилах оформления билетов и о движении поездов есть на официальном сайте компании. Пассажиры могут получить информацию и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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