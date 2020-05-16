РЖД увеличили глубину продажи билетов на все поезда до 90 суток

"Глубина продажи билетов на поезда дальнего следования всех перевозчиков во внутрироссийском направлении на летний период увеличена до 90 суток. Напомним, что ранее в связи со снижением пассажиропотока холдингом "РЖД" было принято решение вернуть глубину продажи билетов к нормативным значениям, установив ее за 45 суток до отправления поезда (в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом)", - говорится в сообщении РЖД.