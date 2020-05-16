В Ереване в доме престарелых свыше 40 человек заразились коронавирусом

ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Свыше 40 человек в доме престарелых в Свыше 40 человек в доме престарелых в Ереване заразились коронавирусом, сообщила в субботу пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян.

"У свыше 40 представителей нашего старшего поколения, проживающих в Норкском доме-интернате, а также у несколько сотрудников выявлено коронавирусное заболевание. Это, конечно, очень опасный очаг распространения болезни, учитывая возраст и сопутствующие хронические заболевания пациентов", - написала Никогосян в Facebook.

По ее словам, уже два дня на месте работают врачи медицинского центра Святого Григория Просветителя для оценки и контроля состояния здоровья заразившихся.

"С сегодняшнего дня организуется также их транспортировка в больницы для обеспечения дальнейшего лечения", - сказала она.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 4283 случая заражения, 55 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.