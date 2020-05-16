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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T17:18
https://ria.ru/20200516/1571555357.html
В Ереване в доме престарелых свыше 40 человек заразились коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510985_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_41ce97450e1fd1692d3d62a68b46781b.jpg
РИА Новости

В Ереване в доме престарелых свыше 40 человек заразились коронавирусом

17:18 16.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Свыше 40 человек в доме престарелых в Ереване заразились коронавирусом, сообщила в субботу пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян.
"У свыше 40 представителей нашего старшего поколения, проживающих в Норкском доме-интернате, а также у несколько сотрудников выявлено коронавирусное заболевание. Это, конечно, очень опасный очаг распространения болезни, учитывая возраст и сопутствующие хронические заболевания пациентов", - написала Никогосян в Facebook.
По ее словам, уже два дня на месте работают врачи медицинского центра Святого Григория Просветителя для оценки и контроля состояния здоровья заразившихся.
"С сегодняшнего дня организуется также их транспортировка в больницы для обеспечения дальнейшего лечения", - сказала она.
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В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 4283 случая заражения, 55 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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