В Ереване в доме престарелых свыше 40 человек заразились коронавирусом

"У свыше 40 представителей нашего старшего поколения, проживающих в Норкском доме-интернате, а также у несколько сотрудников выявлено коронавирусное заболевание. Это, конечно, очень опасный очаг распространения болезни, учитывая возраст и сопутствующие хронические заболевания пациентов", - написала Никогосян в Facebook.
По ее словам, уже два дня на месте работают врачи медицинского центра Святого Григория Просветителя для оценки и контроля состояния здоровья заразившихся.
"С сегодняшнего дня организуется также их транспортировка в больницы для обеспечения дальнейшего лечения", - сказала она.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 4283 случая заражения, 55 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.