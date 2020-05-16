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2020-05-16T17:15
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Ситуация в энергетике Украины требует чрезвычайных мер, заявили в Раде
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РИА Новости

Ситуация в энергетике Украины требует чрезвычайных мер, заявили в Раде

17:14 16.05.2020 (обновлено: 17:15 16.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Ситуация с энергетикой на Украине настолько сложна, что правительство обязано принять решение о введении чрезвычайного положения в этой отрасли, чтобы не допустить энергетического кризиса, считает сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
Ранее компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия "Павлоградуголь", в состав которого входят десять шахт, из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины", возникшего в связи с невостребованностью украинской электроэнергии. Перед этим ДТЭК остановила шахты "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральную обогатительную фабрику "Октябрьская". Кабмин Украины под председательством премьера создал антикризисный энергетический штаб.
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"Ситуация в энергетике сегодня настолько сложна, что правительство обязано принять решение о введении в отрасли чрезвычайного положения, чтобы держать ситуацию под контролем и не допустить энергетического кризиса. И сделать это нам позволяет членство Украины в Энергетическом сообществе", - цитирует Бойко сайт партии.
Для этого, по его словам, необходимо действовать в нескольких направлениях.
"В первую очередь, парламент должен принять закон о списании... долгового бремени в 50 миллиардов гривен, которое, с учетом коронавируса и неплатежей, будет только расти. Закон этот находится в парламенте, он прошёл все комитеты, и я считаю, что в ближайшее время он должен быть проголосован", - сказал депутат.
Также, по его словам, правительству необходимо создать единый координационный центр для всех компаний, работающих в отрасли. И третье, чего категорически нельзя допустить, - повышения цен на электроэнергию, так как предприятия просто не смогут оплачивать повышенные счета.
Ранее ДТЭК заявила, что из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, из-за чего снизился объем потребления угля на украинских станциях. ДТЭК сообщила, что на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля. В компании также отметили, что из-за "системного кризиса в энергетической отрасли" в стране остановлены около 30 угледобывающих шахт, в простое находятся около 40 тысяч работников угледобывающей сферы.
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