Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T17:32
https://ria.ru/20200516/1571555286.html
В центре Берлина проходит около 20 акций протеста против карантина
https://cdn22.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_0:229:3179:2017_1036x0_80_0_0_1bb7b4ac2463c557f8bf6b53a112a7d6.jpg
РИА Новости

В центре Берлина проходит около 20 акций протеста против карантина

17:15 16.05.2020 (обновлено: 17:32 16.05.2020)
1050
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции в Германии
Автомобили полиции в Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Около 20 акций протеста проходят в центре Берлина против мер по самоизоляции, введенных властями в связи с пандемией коронавируса, нарушений нет, официальное число участников каждой акции не превышает 50 человек, сообщили РИА Новости в полиции города.
"В центре города, в том числе на Александерплац и Роза-Люксембург-плац была заявлена, в общей сложности, 21 акция, часть из них еще продолжаются. Официальное число (участников) каждой акции не превышает 50 человек, это требование соблюдается, хотя по периметру места проведения акций собралось много зевак", - заявила представитель полиции.
Врачи в больнице, где проходят лечение больные с COVID-19
Вчера, 16:56Распространение нового коронавируса
Инфекционист оценил риск повторного заражения коронавирусом
По ее словам, часть собравшихся в настоящий момент находятся возле здания рейхстага в центре, у Бранденбургских ворот, где в ближайшее время должна начаться еще одна акция протеста. Определить точное число активистов пока не представляется возможным в связи с тем, что из-за теплой солнечной погоды там же находится много туристов и отдыхающих, которые "сидят на траве и расслабляются", отметил представитель.
"В настоящее время нарушений в ходе акций не зафиксировано, все проходит довольно мирно, количество участников не превышает ранее заявленное", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
1472002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Берлин (город)В мире
Рекомендуем
Аэропорт Бергамо
Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу с 3 июня
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 34 тысячи
Город Ярославль и река Волга
Сын Эллы Фицджеральд находится на самоизоляции в Ярославле
Тестирование на коронавирус
Власти Коми объяснили прирост заболевших COVID-19
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Слева — подозреваемый Вячеслав Круглов. Стоп-кадр видео
Фигуранты дела в реабилитации нацизма состоят в пабликах Навального
В Московской области в ходе обеспечения правопорядка росгвардейцы использовали высотный комплекс видеонаблюдения ОКО на базе аэростата
В Подмосковье начали ловить нарушителей самоизоляции с помощью аэростата
Линии электропередачи во Львовской области
Ситуация в энергетике Украины требует чрезвычайных мер, заявили в Раде
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Во Франции призвали страны ЕС согласованно открывать границы
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Глава офиса Зеленского и МИД Украины обсудят "нормандский формат"
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Польская полиция
Польская полиция применила слезоточивый газ на протесте предпринимателей
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Главврач рассказала о лечении тяжелых пациентов с коронавирусом
Ситуация на курортах Турции
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Сейсмограф. Архивное фото
В Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,9
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00В Киеве решил вести переговоры со своими представителями Донбасса
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния