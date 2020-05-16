В Иркутской области пересчитают дополнительные выплаты медикам

ИРКУТСК, 16 мая – РИА Новости. Медицинским работникам, занятым в Приангарье лечением больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, пересчитают выплаты за апрель, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Прокуратура и СК начали в Иркутской области проверку начислений выплат медицинским работникам, занятым лечением COVID-19, после размещения в интернете видеообращения сотрудников ОБГУЗ "Иркутская станция скорой медицинской помощи". Медики не согласны с начислением выплат за апрель.
"Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 16 мая, заявил, что сотрудникам медицинских учреждений должен быть сделан перерасчет с учетом изменений в постановление правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 484", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в первоначальной редакции постановления правительства РФ выплаты сотрудникам предусматривались за фактически отработанное с больными время, теперь фактор времени учитываться не будет. По данным минздрава региона, всем медработникам, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией, за апрель были сделаны начисления из расчета за отработанные смены в двукратном размере. Спорные вопросы региональное министерство здравоохранения отрабатывает в круглосуточном режиме с профильным федеральным ведомством.
Решение о стимулирующих надбавках медработникам было принято на федеральном и региональном уровнях. Президент РФ Владимир Путин в апреле предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые напрямую работают с зараженными коронавирусом. В Иркутской области по поручению главы региона Игоря Кобзева было принято решение о двойной оплате медикам, непосредственно оказывающим помощь больным и контактным лицам, а также работникам, проводящим лабораторную диагностику COVID-19.
Отмечается, что в настоящее время в Иркутской области 796 медработников получили в общей сложности 20,5 миллиона рублей за счет средств федерального и регионального бюджетов.
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