В Иркутской области пересчитают дополнительные выплаты медикам

Уточняется, что в первоначальной редакции постановления правительства РФ выплаты сотрудникам предусматривались за фактически отработанное с больными время, теперь фактор времени учитываться не будет. По данным минздрава региона, всем медработникам, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией, за апрель были сделаны начисления из расчета за отработанные смены в двукратном размере. Спорные вопросы региональное министерство здравоохранения отрабатывает в круглосуточном режиме с профильным федеральным ведомством.