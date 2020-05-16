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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T22:54
https://ria.ru/20200516/1571554742.html
В Зимбабве продлили карантин на неопределенный срок
https://cdn23.img.ria.ru/images/154936/56/1549365653_0:220:2947:1878_1036x0_80_0_0_6c8396c827dab9f07b275c9762220163.jpg
РИА Новости

В Зимбабве продлили карантин на неопределенный срок

16:58 16.05.2020 (обновлено: 22:54 16.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва
Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва из-за ситуации с коронавирусом продлил на неопределенный срок действие карантинного режима в стране.
Первого мая Мнангагва объявил о продлении карантинных мер еще на две недели в связи с распространением коронавируса, но понизил их уровень до второго. В стране открыты промышленные и торговые учреждения, но сотрудникам необходимо быть в масках. Работа такси все еще запрещена, однако автобусы будут курсировать в это время, в них должна проводиться дезинфекция, проверка температуры, а пассажиры должны соблюдать дистанцию и носить маски. В стране еще закрыты школы и институты. Церкви, бары, спортивные залы, места отдыха также остаются закрытыми.
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"Несмотря на многие достижения по осуществлению национального плана по обеспечению готовности и реагирования, вспышка еще не закончилась... В Зимбабве, следовательно, в течение неопределенного промежутка времени будет продолжать действовать второй уровень режима изоляции. Мы будем проводить регулярный пересмотр условий каждые две недели, с тем, чтобы оценить достигнутый прогресс или его отсутствие. Так мы получим больше времени для наращивания профилактики и подходов к ведению случаев заболевания различных групп риска", - заявил президент в ходе обращения к нации. Трансляцию вел телеканал Zimpapers TV Network (ZTN).
Лидер страны указал, что социальное и физическое дистанцирование должно поддерживаться и дальше. В Зимбабве, по его словам, выявлено 42 случая заражения коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Эммерсон МнангагваЗимбабвеВ мире
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