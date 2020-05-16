В Зимбабве продлили карантин на неопределенный срок

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва из-за ситуации с коронавирусом продлил на неопределенный срок действие карантинного режима в стране.

Первого мая Мнангагва объявил о продлении карантинных мер еще на две недели в связи с распространением коронавируса, но понизил их уровень до второго. В стране открыты промышленные и торговые учреждения, но сотрудникам необходимо быть в масках. Работа такси все еще запрещена, однако автобусы будут курсировать в это время, в них должна проводиться дезинфекция, проверка температуры, а пассажиры должны соблюдать дистанцию и носить маски. В стране еще закрыты школы и институты. Церкви, бары, спортивные залы, места отдыха также остаются закрытыми.

"Несмотря на многие достижения по осуществлению национального плана по обеспечению готовности и реагирования, вспышка еще не закончилась... В Зимбабве, следовательно, в течение неопределенного промежутка времени будет продолжать действовать второй уровень режима изоляции. Мы будем проводить регулярный пересмотр условий каждые две недели, с тем, чтобы оценить достигнутый прогресс или его отсутствие. Так мы получим больше времени для наращивания профилактики и подходов к ведению случаев заболевания различных групп риска", - заявил президент в ходе обращения к нации. Трансляцию вел телеканал Zimpapers TV Network (ZTN).

Лидер страны указал, что социальное и физическое дистанцирование должно поддерживаться и дальше. В Зимбабве, по его словам, выявлено 42 случая заражения коронавирусом.