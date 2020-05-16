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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T16:50
https://ria.ru/20200516/1571554585.html
Прокуратура Владимирской области добилась перерасчета выплат медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541606_0:0:3226:1814_1036x0_80_0_0_723b9f51fc07228d52d02e8163a4375e.jpg
РИА Новости

Прокуратура Владимирской области добилась перерасчета выплат медикам

16:50 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Москве
Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Прокуроры во Владимирской области добились перерасчета размера выплат медикам за работу с зараженными коронавирусом, сообщила прокуратура региона в субботу.
Ранее сообщалось, что СК проверяет данные о невыплате медикам надбавок в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани и других регионах за работу с зараженными коронавирусом.
Прокуратура Владимирской области сообщает, что выявила занижение федеральных выплат в регионе. Прокуроры провели проверку по публикациям в СМИ о подобных фактах.
"Прокурорам районов поручено тщательно и всесторонне проверить правильность начисления стимулирующих доплат медицинским сотрудникам, а также лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией. Установлено, что в 35 учреждениях здравоохранения выплаты производились с нарушениями требований федерального законодательства не за все время работы", - информирует надзорное ведомство.
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Речь идет о медучреждениях во Владимире, Радужном, Коврове, Гусь-Хрустальном, Муромском, Александровском, Камешковском, Судогодском, Вязниковском, Петушинском Вязниковском, Собинском, Селивановском Гороховецком, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском и Киржачском районах. Прокуроры внесли представления главным врачам.
"По требованию прокуроров уже произведен перерасчет медицинским сотрудникам нескольких больниц. Принятыми мерами удалось восстановить права медиков на получение стимулирующих выплат, которые неправомерно занижались. Полное устранение нарушений находится на особом контроле прокуратуры области", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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