Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
"Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения президента утвердило правительство", — говорится в сообщении.
Выплаты также распространяются на водителей скорой помощи из транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.
Правительство также утвердило распределение транша в 22,4 миллиарда рублей на доплаты врачам и другому медперсоналу. За счет этих средств регионы должны обеспечить выплаты за май.
О проблемах с поступлением средств медработники могут теперь сообщать через портал госуслуг — там появилась специальная форма.
Выплаты медикам
В начале апреля президент Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Врачи должны получать по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — 50 тысяч, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц. Врачам скорой помощи положена выплата в 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсестрам и водителям — по 25 тысяч.
На эти цели из бюджета регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.
Медики должны были получить апрельские выплаты до 15 мая, однако многие жаловались на то, что не получили положенную сумму. Эта ситуация возмутила главу государства — по словам Путина, вокруг выплат "развели какую-то канитель бюрократическую". Он потребовал немедленно обеспечить все выплаты и напомнил руководителям регионов, что это их личная ответственность.
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