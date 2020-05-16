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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T18:09
https://ria.ru/20200516/1571554521.html
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
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РИА Новости

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

16:47 16.05.2020 (обновлено: 18:09 16.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
"Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения президента утвердило правительство", — говорится в сообщении.
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Выплаты также распространяются на водителей скорой помощи из транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.
Правительство также утвердило распределение транша в 22,4 миллиарда рублей на доплаты врачам и другому медперсоналу. За счет этих средств регионы должны обеспечить выплаты за май.
О проблемах с поступлением средств медработники могут теперь сообщать через портал госуслуг — там появилась специальная форма.
Ранее Следственный комитет сообщил, что проверит информацию о том, что врачи недополучают стимулирующие доплаты в ряде регионов. Поводом для этого стали и видеообращения сотрудников скорой из Иркутска и Армавира, а также непосредственные обращения медработников в следственные органы.
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Выплаты медикам

В начале апреля президент Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Врачи должны получать по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — 50 тысяч, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц. Врачам скорой помощи положена выплата в 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсестрам и водителям — по 25 тысяч.
На эти цели из бюджета регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.
Медики должны были получить апрельские выплаты до 15 мая, однако многие жаловались на то, что не получили положенную сумму. Эта ситуация возмутила главу государства — по словам Путина, вокруг выплат "развели какую-то канитель бюрократическую". Он потребовал немедленно обеспечить все выплаты и напомнил руководителям регионов, что это их личная ответственность.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
В ресторане официант приносит счет. Клиент рассматривает его и спрашивает: — Извините, а что это за строка в счете. Прокатило: 500 рублей? Официант: — Не прокатило. Вычеркиваем.
16 мая, 17:38
КМКалинка Малинкова
43102105
А может такое разъяснение следовало давать сразу , одновременно с распоряжениями ? И все было бы в порядке. Разучились думать наперед !
16 мая, 18:11
larion.197235
5050105
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