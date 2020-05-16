Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщается на Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщается на сайте кабинета министров

"Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения президента утвердило правительство", — говорится в сообщении.

Выплаты также распространяются на водителей скорой помощи из транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.

Правительство также утвердило распределение транша в 22,4 миллиарда рублей на доплаты врачам и другому медперсоналу. За счет этих средств регионы должны обеспечить выплаты за май.

О проблемах с поступлением средств медработники могут теперь сообщать через портал госуслуг — там появилась специальная форма.

Ранее Следственный комитет сообщил, что проверит информацию о том, что врачи недополучают стимулирующие доплаты в ряде регионов. Поводом для этого стали и видеообращения сотрудников скорой из Иркутска Армавира , а также непосредственные обращения медработников в следственные органы.

Выплаты медикам

В начале апреля президент Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Врачи должны получать по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры — 50 тысяч, младший медперсонал — 25 тысяч рублей в месяц. Врачам скорой помощи положена выплата в 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсестрам и водителям — по 25 тысяч.

На эти цели из бюджета регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.

Медики должны были получить апрельские выплаты до 15 мая, однако многие жаловались на то, что не получили положенную сумму. Эта ситуация возмутила главу государства — по словам Путина, вокруг выплат "развели какую-то канитель бюрократическую". Он потребовал немедленно обеспечить все выплаты и напомнил руководителям регионов, что это их личная ответственность.