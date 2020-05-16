Правительство утвердило распределение транша на доплаты медработникам

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило распределение транша в 22,4 миллиарда рублей на доплаты медработникам, за счет этих средств регионы должны обеспечить выплаты за май, сообщается на сайте кабмина в субботу.
"Правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счет этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к раскассированию средств и к непосредственным выплатам денег врачам.
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