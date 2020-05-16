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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T16:45
https://ria.ru/20200516/1571554437.html
Правительство утвердило распределение транша на доплаты медработникам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

Правительство утвердило распределение транша на доплаты медработникам

16:45 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило распределение транша в 22,4 миллиарда рублей на доплаты медработникам, за счет этих средств регионы должны обеспечить выплаты за май, сообщается на сайте кабмина в субботу.
"Правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счет этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к раскассированию средств и к непосредственным выплатам денег врачам.
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