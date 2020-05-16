Вирусолог раскрыл принцип действия антител при лечении коронавируса

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил действие антител при лечении COVID-19.
По его словам, в начале лечения подбирается антитело, обладающее наиболее нейтрализующим действием. Затем на его основе создается "коктейль" антител, который вводится пациенту.
Альтштейн объяснил, что подобный препарат "связывает" вирус и не дает ему проникнуть в клетки, поэтому они остаются защищенными.
Ученый отметил, что этот метод эффективен только на ранних этапах развития болезни.
"Если антитела не помогут на раннем этапе, то и на позднем от них тем более уже никакой помощи не будет", — сказал он в комментарии "Звезде".
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.