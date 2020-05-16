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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T19:51
https://ria.ru/20200516/1571554270.html
Вирусолог раскрыл принцип действия антител при лечении коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569677815_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6cbdf545032c0640b7ccd462e33c8456.jpg
РИА Новости

Вирусолог раскрыл принцип действия антител при лечении коронавируса

16:43 16.05.2020 (обновлено: 19:51 16.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПробирки в донорской в ФГБУЗ "Центр крови Федерального медико-биологического агентства" в Москве
Пробирки в донорской в ФГБУЗ Центр крови Федерального медико-биологического агентства в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил действие антител при лечении COVID-19.
По его словам, в начале лечения подбирается антитело, обладающее наиболее нейтрализующим действием. Затем на его основе создается "коктейль" антител, который вводится пациенту.
Альтштейн объяснил, что подобный препарат "связывает" вирус и не дает ему проникнуть в клетки, поэтому они остаются защищенными.
Ученый отметил, что этот метод эффективен только на ранних этапах развития болезни.
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"Если антитела не помогут на раннем этапе, то и на позднем от них тем более уже никакой помощи не будет", — сказал он в комментарии "Звезде".

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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