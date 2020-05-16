Космонавт рассказал о сложностях туризма в ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. От пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничений в ракетно-космической отрасли пострадали в том числе туристы, которые приезжали на От пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничений в ракетно-космической отрасли пострадали в том числе туристы, которые приезжали на Байконур посмотреть на запуски ракет, считает один из самых опытных российских космонавтов Федор Юрчихин

"Несмотря на пандемию, старт очередного экипажа прошел в те сроки, которые были назначены. Да, были приняты достаточно жесткие решения по количеству людей, посещающих космодром. В данном случае, скорее всего, пострадали те люди, которые раньше прилетали на космодром посмотреть на это действо", - сказал он во время онлайн-презентации проекта "Спорт и космос".

Юрчихин отметил, что многие из предприятий отрасли закрытые, поэтому смогли не останавливать производство и наладить работу в условиях пандемии.

Он также отметил, что из-за ограничений многим предприятиям пришлось проводить большое количество онлайн-мероприятий, рассчитанных в том числе и на школьников. Космонавт выразил надежду, что в скором времени благодаря этому в стране появится много молодых людей, которые "решат пойти в технические вузы, стать космонавтом, полезут в горы" или захотят уже на обитаемом аппарате опуститься в Марианскую впадину.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.