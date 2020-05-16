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Туризм
2020-05-16T16:43
https://ria.ru/20200516/1571554242.html
Космонавт рассказал о сложностях туризма в ракетно-космической отрасли
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570554568_0:228:2189:1459_1036x0_80_0_0_1322dc506a1dff5e98975b4f151e2dd9.jpg
РИА Новости

Космонавт рассказал о сложностях туризма в ракетно-космической отрасли

16:43 16.05.2020
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкЗапуск "Ракеты Победы" (ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14") к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск Ракеты Победы (ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-14) к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
Запуск "Ракеты Победы" (ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14") к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. От пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничений в ракетно-космической отрасли пострадали в том числе туристы, которые приезжали на Байконур посмотреть на запуски ракет, считает один из самых опытных российских космонавтов Федор Юрчихин.
"Несмотря на пандемию, старт очередного экипажа прошел в те сроки, которые были назначены. Да, были приняты достаточно жесткие решения по количеству людей, посещающих космодром. В данном случае, скорее всего, пострадали те люди, которые раньше прилетали на космодром посмотреть на это действо", - сказал он во время онлайн-презентации проекта "Спорт и космос".
Юрчихин отметил, что многие из предприятий отрасли закрытые, поэтому смогли не останавливать производство и наладить работу в условиях пандемии.
Он также отметил, что из-за ограничений многим предприятиям пришлось проводить большое количество онлайн-мероприятий, рассчитанных в том числе и на школьников. Космонавт выразил надежду, что в скором времени благодаря этому в стране появится много молодых людей, которые "решат пойти в технические вузы, стать космонавтом, полезут в горы" или захотят уже на обитаемом аппарате опуститься в Марианскую впадину.
Павильон Космонавтика и авиация на ВДНХ
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Байконур (космодром)Федор ЮрчихинКосмос - РИА Наука
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