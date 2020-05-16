Мишустин обязал глав регионов проконтролировать получение медиками выплат

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба правительства в субботу.
"Председатель правительства Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
"Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы", - приводятся в сообщении слова Мишустина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.