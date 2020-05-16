Мишустин обязал глав регионов проконтролировать получение медиками выплат

"Председатель правительства Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

"Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы", - приводятся в сообщении слова Мишустина.