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2020-05-16T16:55
https://ria.ru/20200516/1571554078.html
Мишустин обязал глав регионов проконтролировать получение медиками выплат
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541606_0:0:3226:1814_1036x0_80_0_0_723b9f51fc07228d52d02e8163a4375e.jpg
РИА Новости

Мишустин обязал глав регионов проконтролировать получение медиками выплат

16:50 16.05.2020 (обновлено: 16:55 16.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи и пациент с COVID-19 в палате больницы
Врачи и пациент с COVID-19 в палате больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба правительства в субботу.
"Председатель правительства Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
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"Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы", - приводятся в сообщении слова Мишустина.
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