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2020-05-16T16:29
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Платеж в "Платоне" некритичен для грузоперевозок, считает глава Минтранса
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РИА Новости

Платеж в "Платоне" некритичен для грузоперевозок, считает глава Минтранса

16:29 16.05.2020
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© Фото : ПлатонОфис системы взимания платы "Платон"
Офис системы взимания платы Платон
© Фото : Платон
Офис системы взимания платы "Платон". Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Платеж большегрузов в рамках госсистемы "Платон" и транспортный налог не имеют решающего значения для потенциала автомобильных грузоперевозок, они сбалансированы, рассказал журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
"Я не слышал о такой просьбе (ввести мораторий на "Платон" или снизить размер платежа - ред.). Сегодня грузовые автоперевозки сбалансированы. Видим, что объем перевозок на грузовом автотранспорте стабилен, не очень сильно упал по сравнению с прошлым годом, и единственное, о чем нас сейчас просит бизнес, чтоб мы помогли по возможностям лизинга транспортных средств и возможностям утилизационного сбора", - отметил Дитрих.
Офис системы взимания платы Платон
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Бизнес попросил снизить размер платы с большегрузов в "Платоне"
"Мы эти вопросы прорабатываем, нужно четко понимать, что платоновский платеж, платеж по транспортному налогу - они для потенциала перевозок решающего значения не имеют. Они на перевозку критическим образом не влияют, поэтому у тех, кто свою экономику видит четко, таких вопросов по отмене не возникнет", - также продолжил он.
В конце апреля большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила снизить размер платы с грузовиков массой более 12 тонн, которую они вносят в рамках системы "Платон".
До этого в апреле различные общественные объединения, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов обращались к властям с просьбой либо заморозить взимание платы с большегрузов на этот год, либо предоставить перевозчикам льготу по оплате транспортного налога за 2020 год для грузовых автотранспортных средств в сумме оплаты, произведенной по системе "Платон" за тот же период.
На сегодняшний день тариф госсистемы "Платон", который платят большегрузы в счет вреда, причиняемого федеральным трассам, составляет 2,2 рубля за километр пути.
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РоссияПлатон (система)Евгений ДитрихМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Экономика
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Artur Tsarev
2500002
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