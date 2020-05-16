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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T16:29
https://ria.ru/20200516/1571553691.html
Самолеты заполнили около 190 из 290 стоянок в "Шереметьево"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570752029_0:129:3073:1858_1036x0_80_0_0_449088973a6efc4a77e54d57c313fc45.jpg
РИА Новости

Самолеты заполнили около 190 из 290 стоянок в "Шереметьево"

16:28 16.05.2020 (обновлено: 16:29 16.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Приземленные" на фоне пандемии коронавируса самолеты заполнили около 190 из 290 мест размещения воздушных судов в московском аэропорту "Шереметьево", 100 находятся в резерве для обслуживания рейсов, сообщил журналистам первый замгендиректора "Шереметьево" Андрей Никулин.
"Всего сейчас 290 мест размещения воздушных судов, включая временные места, из них заполнено стоящими воздушными судами около 190. И 100 находятся в резерве для оперативного обслуживания тех рейсов, которые сейчас есть", - сказал Никулин.
Авиаперевозки в России и по всему миру значительно сократились на фоне пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничений.
Росавиация  во вторник сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,8%, в январе-апреле на 29,5%, при этом авиакомпания "Аэрофлот" снизила перевозки в апреле на 95,2%.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. Авиакомпании также сократили внутренние рейсы из-за падения спроса.
Генеральный директор крупнейшей российской авиакомпаний "Аэрофлот" Виталий Савельев ранее сообщал, что порядка 150 приземленных самолетов  авиакомпании находятся в "Шереметьево", 64 - в других российских аэропортах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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