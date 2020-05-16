Самолеты заполнили около 190 из 290 стоянок в "Шереметьево"

Самолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево. Архивное фото

Самолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Приземленные" на фоне пандемии коронавируса самолеты заполнили около 190 из 290 мест размещения воздушных судов в московском аэропорту " "Приземленные" на фоне пандемии коронавируса самолеты заполнили около 190 из 290 мест размещения воздушных судов в московском аэропорту " Шереметьево ", 100 находятся в резерве для обслуживания рейсов, сообщил журналистам первый замгендиректора "Шереметьево" Андрей Никулин.

"Всего сейчас 290 мест размещения воздушных судов, включая временные места, из них заполнено стоящими воздушными судами около 190. И 100 находятся в резерве для оперативного обслуживания тех рейсов, которые сейчас есть", - сказал Никулин.

Авиаперевозки в России и по всему миру значительно сократились на фоне пандемии коронавируса и введенных из-за нее ограничений.

Росавиация во вторник сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,8%, в январе-апреле на 29,5%, при этом авиакомпания "Аэрофлот" снизила перевозки в апреле на 95,2%.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. Авиакомпании также сократили внутренние рейсы из-за падения спроса.

Генеральный директор крупнейшей российской авиакомпаний "Аэрофлот" Виталий Савельев ранее сообщал, что порядка 150 приземленных самолетов авиакомпании находятся в "Шереметьево", 64 - в других российских аэропортах.