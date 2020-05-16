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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T16:28
https://ria.ru/20200516/1571553655.html
В Саудовской Аравии число выявленных случаев COVID-19 превысило 52 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_0:45:3013:1740_1036x0_80_0_0_d58ba29953c2156e0cdda4f992dad4fd.jpg
РИА Новости

В Саудовской Аравии число выявленных случаев COVID-19 превысило 52 тысячи

16:28 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КАИР, 16 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Саудовской Аравии превысило 52 тысячи, заявило в субботу министерство здравоохранения королевства.
Согласно опубликованной в Twitter ведомства статистике, за сутки зафиксированы 2840 новых случаев заболевания. Больше всего новых случаев обнаружено в столице Эр-Рияде – 839, и прибрежном городе Джидда – 450.
"Всего в королевстве зарегистрированы 52 тысячи 16 случаев COVID-19, выздоровели 23 666 человек, скончались 302", - сообщает минздрав.
Таким образом королевство остается на лидирующей позиции в арабском мире по числу зараженных коронавирусом.
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Ранее представитель минздрава Мухаммед аль-Абдель аль-Али заявил, что причиной роста числа заболевших остается нежелание саудовских подданных соблюдать самоизоляцию, а также семейные встречи во время Рамадана.
\Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМухаммед АлиСаудовская АравияДжиддаЭр-Рияд (город)В мире
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