В Саудовской Аравии число выявленных случаев COVID-19 превысило 52 тысячи

КАИР, 16 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Саудовской Аравии превысило 52 тысячи, заявило в субботу министерство здравоохранения королевства.
"Всего в королевстве зарегистрированы 52 тысячи 16 случаев COVID-19, выздоровели 23 666 человек, скончались 302", - сообщает минздрав.
Таким образом королевство остается на лидирующей позиции в арабском мире по числу зараженных коронавирусом.
Ранее представитель минздрава Мухаммед аль-Абдель аль-Али заявил, что причиной роста числа заболевших остается нежелание саудовских подданных соблюдать самоизоляцию, а также семейные встречи во время Рамадана.
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