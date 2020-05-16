В Госдепе увидели в действиях России в Арктике угрозу для НАТО

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол. Зачем это нужно, разъяснил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.

Военный эксперт: купол ПВО над Арктикой важен по двум причинам Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол. Зачем это нужно, разъяснил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.

В сентябре 2019 года Россия начала оснащать базирующиеся в регионе части комплексами С-400. Первым новые системы получил полк на острове Южный архипелага Новая Земля. В декабре командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, что все арктические дивизионы Северного флота получат комплексы С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.