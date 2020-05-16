В Госдепе увидели в действиях России в Арктике угрозу для НАТО

Как отметил Мерфи, Россия создала в Арктике развитую инфраструктуру, анонсировала отправку противоракетных систем С-400 на Кольский полуостров, сформировала новые арктические подразделения. По его мнению, эти действия выходят за рамки защиты территорий, ставя под угрозу Фареро-Исландский рубеж.
В сентябре 2019 года Россия начала оснащать базирующиеся в регионе части комплексами С-400. Первым новые системы получил полк на острове Южный архипелага Новая Земля. В декабре командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, что все арктические дивизионы Северного флота получат комплексы С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.