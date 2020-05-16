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2020-05-16T17:52
https://ria.ru/20200516/1571553622.html
В Госдепе увидели в действиях России в Арктике угрозу для НАТО
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РИА Новости

В Госдепе увидели в действиях России в Арктике угрозу для НАТО

16:27 16.05.2020 (обновлено: 17:52 16.05.2020)
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© Фото : Минобороны РоссииАтомная подводная лодка
Атомная подводная лодка
© Фото : Минобороны России
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Наращивание российского военного присутствия в Арктике ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.
"Китай и Россия все активнее стремятся бросить вызов интересам США, Запада и союзников. <…> И Арктика — не исключение", — заявил американский дипломат.
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
9 декабря 2019, 09:24Сказано в эфире
Военный эксперт: купол ПВО над Арктикой важен по двум причинамРоссия развернет над Арктикой противовоздушный купол. Зачем это нужно, разъяснил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.
Как отметил Мерфи, Россия создала в Арктике развитую инфраструктуру, анонсировала отправку противоракетных систем С-400 на Кольский полуостров, сформировала новые арктические подразделения. По его мнению, эти действия выходят за рамки защиты территорий, ставя под угрозу Фареро-Исландский рубеж.
В сентябре 2019 года Россия начала оснащать базирующиеся в регионе части комплексами С-400. Первым новые системы получил полк на острове Южный архипелага Новая Земля. В декабре командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, что все арктические дивизионы Северного флота получат комплексы С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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РоссияС-400 «Триумф»КитайСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Надо бы еще почаще у амерских берегов всплывать, дабы ребята были в постоянном тонусе.
16 мая, 16:46
rred.peter63
5240000
Единственная угроза Фареро-Исландскому рубежу - то что теперь его не надо пересекать и само его существование стало бессмысленным...
16 мая, 16:38
YSYar S
2330000
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