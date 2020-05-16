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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T17:01
https://ria.ru/20200516/1571553585.html
США рассматривают разные варианты по изменению финансирования ВОЗ
https://cdn23.img.ria.ru/images/151366/65/1513666518_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_6a1af55d769f7143b186045f17aff468.jpg
РИА Новости

США рассматривают разные варианты по изменению финансирования ВОЗ

16:26 16.05.2020 (обновлено: 17:01 16.05.2020)
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает разные варианты по изменению финансирования ВОЗ, в том числе сокращение своих взносов до 10%.
Трамп в апреле объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса. При этом госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ.
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"Лу, это лишь одна из многочисленных рассматриваемых идей, в соответствии с которой мы будем платить 10% от того, что платили в течение многих лет, что соответствует значительно более низким выплатам Китая. Еще не приняли окончательного решения. Все средства заморожены. Спасибо!" - прокомментировал Трамп в Twitter сообщение журналиста Лу Доббса о возможности частичного восстановления финансирования ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Майк ПомпеоКитайВашингтон (город)Дональд ТрампВОЗСШАВ мире
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