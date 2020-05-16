США рассматривают разные варианты по изменению финансирования ВОЗ

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает разные варианты по изменению финансирования ВОЗ, в том числе сокращение своих взносов до 10%.
Трамп в апреле объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса. При этом госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ.
"Лу, это лишь одна из многочисленных рассматриваемых идей, в соответствии с которой мы будем платить 10% от того, что платили в течение многих лет, что соответствует значительно более низким выплатам Китая. Еще не приняли окончательного решения. Все средства заморожены. Спасибо!" - прокомментировал Трамп в Twitter сообщение журналиста Лу Доббса о возможности частичного восстановления финансирования ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
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