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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T16:23
https://ria.ru/20200516/1571553465.html
В Карелии назвали условия посещения республики
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569336855_0:340:3031:2045_1036x0_80_0_0_09e110aa945bbc7f02f1f3ecaace6835.jpg
РИА Новости

В Карелии назвали условия посещения республики

16:23 16.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПроспект Ленина в Петрозаводске
Проспект Ленина в Петрозаводске
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Проспект Ленина в Петрозаводске. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Приезжающие в Карелию в командировку должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, соответствующие изменения в распоряжение о мерах предотвращения распространения COVID-19 внес глава республики Артур Парфенчиков.
С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Въезд в республику ограничен с 22 апреля. Все въезжающие в регион должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, за исключением тех, кто прибыл в служебную командировку. По состоянию на 16 мая, в Карелии выявлено 215 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.
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"Лицам, прибывшим в служебную командировку, иметь при себе отрицательные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию, полученные не более чем за 2 дня до прибытия на территорию Республики Карелия", - говорится в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Артур ПарфенчиковРеспублика КарелияОбщество
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