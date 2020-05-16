В Карелии назвали условия посещения республики

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Приезжающие в Карелию в командировку должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, соответствующие изменения в распоряжение о мерах предотвращения распространения COVID-19 внес глава республики Артур Парфенчиков.
С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Въезд в республику ограничен с 22 апреля. Все въезжающие в регион должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, за исключением тех, кто прибыл в служебную командировку. По состоянию на 16 мая, в Карелии выявлено 215 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.
"Лицам, прибывшим в служебную командировку, иметь при себе отрицательные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию, полученные не более чем за 2 дня до прибытия на территорию Республики Карелия", - говорится в документе.
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