В Карелии назвали условия посещения республики

С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Въезд в республику ограничен с 22 апреля. Все въезжающие в регион должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, за исключением тех, кто прибыл в служебную командировку. По состоянию на 16 мая, в Карелии выявлено 215 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.