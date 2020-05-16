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2020-05-16T16:19
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Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам
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РИА Новости

Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам

16:19 16.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врачи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 16 мая - РИА Новости. Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
Ранее в социальных сетях появились видео и информация о встрече медиков Прикубанской больницы с администрацией медучреждения, на которой сообщили, что выплаты медперсоналу не положены, после этого начался конфликт, в ответ на возмущения медиков прозвучало: "Закройте рты, пожалуйста".
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"Прокуратурой Карачаево-Черкесии организовано проведение проверки по сообщениям, размещенным в СМИ, о возможных нарушениях закона при выплате заработной платы и стимулирующих выплат медицинским работникам РГБУЗ "Прикубанская ЦРБ", а также о недостаточности средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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