Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам

ПЯТИГОРСК, 16 мая - РИА Новости. Прокуратура Карачаево-Черкесии начала проверку по информации в СМИ о возможных нарушениях при выплате зарплаты и стимулирующих выплат работникам Прикубанской больницы, сообщает ведомство.
Ранее в социальных сетях появились видео и информация о встрече медиков Прикубанской больницы с администрацией медучреждения, на которой сообщили, что выплаты медперсоналу не положены, после этого начался конфликт, в ответ на возмущения медиков прозвучало: "Закройте рты, пожалуйста".
"Прокуратурой Карачаево-Черкесии организовано проведение проверки по сообщениям, размещенным в СМИ, о возможных нарушениях закона при выплате заработной платы и стимулирующих выплат медицинским работникам РГБУЗ "Прикубанская ЦРБ", а также о недостаточности средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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