Прокуратура в КЧР проверит данные о невыплате зарплаты медикам

Ранее в социальных сетях появились видео и информация о встрече медиков Прикубанской больницы с администрацией медучреждения, на которой сообщили, что выплаты медперсоналу не положены, после этого начался конфликт, в ответ на возмущения медиков прозвучало: "Закройте рты, пожалуйста".