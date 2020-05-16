Медведчук раскритиковал действующее на Украине правительство Шмыгаля

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что при правительстве действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля , в стране не произойдет никакого роста экономики.

Ранее пресс-секретарь МВФ Джерри Райс заявил, что фонд в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается. Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.

"Очевидно, что при правительстве Шмыгаля никакого роста экономики Украины не произойдет, а будет как раз предсказанное им падение в пропасть, из которой стране действительно придется выбираться еще 10 лет. Если не больше", - цитирует Медведчука сайт партии.

Он пояснил, что экономика Украины закончила первый квартал 2020 года с худшими показателями за последние четыре года, а падение производства происходило и происходит во всех секторах экономики страны. Так, политик привел в пример падение производства в промышленности на 5,1%, в сельском хозяйстве – на 1,8%, в строительстве – на 5,5%.

"При таком кризисе экономики украинское общество вправе ожидать от премьера разъяснений, когда и какими методами падение будет остановлено и что конкретно для этого предпринимает кабмин. Увы, выступая в очередной раз в парламенте 13 мая 2020 года, Денис Шмыгаль вообще не говорил о кризисе украинской экономики и результативных методах его преодоления", - добавил Медведчук.