Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-16T16:18
https://ria.ru/20200516/1571553277.html
Медведчук раскритиковал действующее на Украине правительство Шмыгаля
https://cdn22.img.ria.ru/images/155835/34/1558353417_0:174:2800:1749_1036x0_80_0_0_db2e56211ee787678256d03a6e970841.jpg
РИА Новости

Медведчук раскритиковал действующее на Украине правительство Шмыгаля

16:18 16.05.2020
534
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что при правительстве действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране не произойдет никакого роста экономики.
Ранее пресс-секретарь МВФ Джерри Райс заявил, что фонд в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов Украины сообщало, что правительство страны планирует завершить переговоры с МВФ о новой программе на этой неделе, формат ее еще обсуждается. Украина обсуждает с МВФ программу финансирования stand-by на сумму 5 миллиардов долларов в течение 2020-2021 годов.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
14 мая, 21:14
Медведчук сравнил украинскую власть с "дойной коровой"
"Очевидно, что при правительстве Шмыгаля никакого роста экономики Украины не произойдет, а будет как раз предсказанное им падение в пропасть, из которой стране действительно придется выбираться еще 10 лет. Если не больше", - цитирует Медведчука сайт партии.
Он пояснил, что экономика Украины закончила первый квартал 2020 года с худшими показателями за последние четыре года, а падение производства происходило и происходит во всех секторах экономики страны. Так, политик привел в пример падение производства в промышленности на 5,1%, в сельском хозяйстве – на 1,8%, в строительстве – на 5,5%.
"При таком кризисе экономики украинское общество вправе ожидать от премьера разъяснений, когда и какими методами падение будет остановлено и что конкретно для этого предпринимает кабмин. Увы, выступая в очередной раз в парламенте 13 мая 2020 года, Денис Шмыгаль вообще не говорил о кризисе украинской экономики и результативных методах его преодоления", - добавил Медведчук.
Рада 4 марта назначила нового премьера Украины и обновила состав правительства. Парламент удовлетворил заявление об отставке премьера Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
Здание Национального банка Украины в Киеве
23 апреля, 14:21Распространение нового коронавируса
Нацбанк Украины ожидает падения экономики страны на 5% в 2020 году
1161001
Обсудить 0
Денис ШмыгальДжерри РайсВиктор МедведчукМинистерство финансов УкраиныМВФУкраинаВ мире
Рекомендуем
Линии электропередачи во Львовской области
Ситуация в энергетике Украины требует чрезвычайных мер, заявили в Раде
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Глава офиса Зеленского и МИД Украины обсудят "нормандский формат"
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте
Одесса
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская призвала не делать прогнозов насчет распада Украины
Объект компании Укртранснафта
"Укртранснафта" заявила о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба"
Атомная подводная лодка
В Госдепе увидели в действиях России в Арктике угрозу для НАТО
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В ЛНР обнаружили тайник с боеприпасами и взрывными устройствами
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Прокачка российского газа через Польшу будет проходить по аукционам
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
Пашинян заявил об искренней атмосфере на встречах с Алиевым
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР посоветовали Киеву признать, что мнение Донбасса придется учитывать
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
Появилось видео допросов по делу о провокации с фотографиями нацистов
Лариса Ницой
Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00В Киеве решил вести переговоры со своими представителями Донбасса
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния