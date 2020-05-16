Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова

САРАТОВ, 16 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в пресс-службе УФСБ по региону заявили агентству, что ведомство в четверг проводило у Бурлакова ряд следственных действий в связи с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных средств. Обыски прошли дома у Бурлакова и в Минсельхозе области. Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и еще одного фигуранта дела, бывшего депутата заксобрания области Дмитрия Лаврентьева, задержали до избрания меры пресечения судом.
"Бурлакову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля", — сказал собеседник агентства.
Лаврентьева тоже арестовали до 13 июля, вопрос об избрании меры пресечения Персанову еще решается.