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2020-05-16T19:44
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Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
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РИА Новости

Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова

16:11 16.05.2020 (обновлено: 19:44 16.05.2020)
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© Фото : сайт Правительства Пензенской областиМинистр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков
© Фото : сайт Правительства Пензенской области
САРАТОВ, 16 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в пресс-службе УФСБ по региону заявили агентству, что ведомство в четверг проводило у Бурлакова ряд следственных действий в связи с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных средств. Обыски прошли дома у Бурлакова и в Минсельхозе области. Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и еще одного фигуранта дела, бывшего депутата заксобрания области Дмитрия Лаврентьева, задержали до избрания меры пресечения судом.

"Бурлакову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля", — сказал собеседник агентства.

Лаврентьева тоже арестовали до 13 июля, вопрос об избрании меры пресечения Персанову еще решается.
Автомобиль Следственного комитета РФ
14 мая, 12:25
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