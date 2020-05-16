Таиланд продлил запрет на прибытие международных пассажирских авиарейсов

БАНГКОК, 16 мая – РИА Новости. Таиланд продлил запрет на прибытие в аэропорты страны международных пассажирских авиарейсов до 30 июня, еще на один месяц после даты предполагавшегося окончания его действия, говорится в опубликованном в субботу заявлении Управления гражданской авиации страны.
Заявление размещено на интернет-сайте Управления.
Запрет, впервые введенный в действие 4 апреля в качестве меры борьбы с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19 и уже трижды продленный, в предыдущий раз – до 31 мая, продлевается теперь до 30 июня, говорится в документе.
Запрет делает исключение только для грузовых рейсов, самолетов вооруженных сил, медицинских эвакуационных рейсов, вывозных авиарейсов с целью доставки застрявших в Таиланде иностранцев в страны гражданства и граждан Таиланда из-за границы, а также для технических и вынужденных посадок без высадки пассажиров.
С начала пандемии в Таиланде заразились коронавирусной инфекцией 3025 человек, полностью выздоровели 2885 человек, скончались 56 человек. В субботу в стране не было зарегистрировано ни одного нового заражения и ни одной новой смерти от инфекции. В воскресенье Таиланд вступает во второй этап ослабления ограничительных мер, действующих в связи с пандемией: в стране откроются торговые центры, некоторые спортивные сооружения и другие объекты. Комендантский час сокращается и теперь будет действовать с 23.00 до 04.00, а не с 22.00 до 04.00, как ранее. В то же время продолжат действовать требования эпидемиологической безопасности, в том числе обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции и ограничения транспортного сообщения между городами и провинциями страны.
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