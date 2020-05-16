Таиланд продлил запрет на прибытие международных пассажирских авиарейсов

С начала пандемии в Таиланде заразились коронавирусной инфекцией 3025 человек, полностью выздоровели 2885 человек, скончались 56 человек. В субботу в стране не было зарегистрировано ни одного нового заражения и ни одной новой смерти от инфекции. В воскресенье Таиланд вступает во второй этап ослабления ограничительных мер, действующих в связи с пандемией: в стране откроются торговые центры, некоторые спортивные сооружения и другие объекты. Комендантский час сокращается и теперь будет действовать с 23.00 до 04.00, а не с 22.00 до 04.00, как ранее. В то же время продолжат действовать требования эпидемиологической безопасности, в том числе обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции и ограничения транспортного сообщения между городами и провинциями страны.