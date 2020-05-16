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В Москву вернулись три редких вида водоплавающих птиц
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РИА Новости

В Москву вернулись три редких вида водоплавающих птиц

16:02 16.05.2020
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© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы / Анна СорокинаКамышница на территории Серебряного бора
Камышница на территории Серебряного бора
© Фото : пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы / Анна Сорокина
Камышница на территории Серебряного бора. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Самоизоляция стала причиной появления на водоемах столицы трех редких видов водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу Москвы, сообщает ГПБУ "Мосприрода".
"Самоизоляция стала причиной появления на водоемах природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" трех редких видов водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу города Москвы. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства при ежедневном обходе своей природной территории обнаружили лысуху, широконоску и камышницу на Кузьминских прудах", - говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что из этих видов один относится к уткам - это широконоска. Два вида пернатых относятся к семейству пастушковых - птицам с четырьмя длинными пальцами на крепких лапах, позволяющими им и их птенцам лазить и даже бегать по плавучим растениям и по болотам.
"А именно, камышница (водяная курочка) - птица черно-бурой окраски с красным клювом (с желтым кончиком) и красной бляшкой над ним, и лысуха – птица, тоже имеющая черную окраску, но с белой отметиной на лбу и таким же клювом", - пояснили специалисты.
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Широконоска и лысуха на природных территориях города встречаются очень редко и почти не гнездятся. Специалисты уточнили, что таким птицам для жизни требуются большие водоемы с естественными берегами, заросшими тростником и отсутствием беспокойства со стороны людей.
Отмечается, что отсутствие фактора беспокойства сыграло свою роль в появлении этих птиц на природных территориях.
"Сотрудники Мосприроды будут осуществлять ежедневный мониторинг за этими представителями Красной книги Москвы", - добавили в ведомстве.
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