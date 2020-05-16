В Москву вернулись три редких вида водоплавающих птиц

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Самоизоляция стала причиной появления на водоемах столицы трех редких видов водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу Самоизоляция стала причиной появления на водоемах столицы трех редких видов водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу Москвы , сообщает ГПБУ " Мосприрода ".

"Самоизоляция стала причиной появления на водоемах природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" трех редких видов водоплавающих птиц, занесенных в Красную книгу города Москвы. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства при ежедневном обходе своей природной территории обнаружили лысуху, широконоску и камышницу на Кузьминских прудах", - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что из этих видов один относится к уткам - это широконоска. Два вида пернатых относятся к семейству пастушковых - птицам с четырьмя длинными пальцами на крепких лапах, позволяющими им и их птенцам лазить и даже бегать по плавучим растениям и по болотам.

"А именно, камышница (водяная курочка) - птица черно-бурой окраски с красным клювом (с желтым кончиком) и красной бляшкой над ним, и лысуха – птица, тоже имеющая черную окраску, но с белой отметиной на лбу и таким же клювом", - пояснили специалисты.

Широконоска и лысуха на природных территориях города встречаются очень редко и почти не гнездятся. Специалисты уточнили, что таким птицам для жизни требуются большие водоемы с естественными берегами, заросшими тростником и отсутствием беспокойства со стороны людей.

Отмечается, что отсутствие фактора беспокойства сыграло свою роль в появлении этих птиц на природных территориях.