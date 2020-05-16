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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T00:18
https://ria.ru/20200516/1571552503.html
Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_157:0:3072:1640_1036x0_80_0_0_410120a57727fb2e068dfde19a0e21b6.jpg
РИА Новости

Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России

16:02 16.05.2020 (обновлено: 00:18 17.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
Он рассказал, что еще около месяца должны занять доклинические испытания на токсичность и реактогенность, после этого Министерство здравоохранения разрешает опробовать вакцину на людях. Собеседник телеканала отметил, что вакцина показала довольно высокую иммуногенность во время опытов на грызунах.
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Гинцбург подчеркнул, что после регистрации и начала производства вакцины нельзя будет сразу сделать прививки всем жителям страны. Ученый добавил, что Минздрав задействует все возможные мощности для производства вакцины.
Как считает вирусолог, если SARS-CoV-2 не будет мутировать, то вакцина против COVID-19 может войти в национальный календарь прививок.
По мнению Гинцбурга, возможна вторая и третья волна коронавируса, так как инфекция пришла "всерьез и надолго".
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Он предположил, что разработчики уже опробовали вакцину на себе. По словам вирусолога, его коллеги также готовы сделать себе инъекцию — но не в рамках клинических испытаний. Он пояснил, что такие действия никак не связаны с массовым производством вакцины и их не стоит афишировать.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые был выявлен в конце декабря года в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, по числу заразившихся лидируют Соединенные Штаты, за ними следует Россия. США занимают первое место и по количеству жертв — более 87 тысяч человек. Далее идут Великобритания, Италия, Франция и Испания.
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В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, скончались 2 537 пациентов, выздоровели 63 166. Проведено более 6,6 миллиона тестов. За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировано 9200 новых случаев, из них почти 45% - без симптомов.
На этой неделе президент России Владимир Путин объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней завершается 12 мая. Решение об ослаблении карантинных мер в каждом из регионов остается за местным руководством.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоВОЗВладимир ПутинИталияСШАИспанияОбщество
Популярные комментарии
Нашим министрам похоже не знакома народная мудрость - не говори гоп пока не перепрыгнешь
16 мая, 16:38
Федор Сухов
34403016
Куда-куда запуск вакцины?
16 мая, 16:25
zzzeebra
82200013
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