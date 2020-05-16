Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вакцина от Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".

Он рассказал, что еще около месяца должны занять доклинические испытания на токсичность и реактогенность, после этого Министерство здравоохранения разрешает опробовать вакцину на людях. Собеседник телеканала отметил, что вакцина показала довольно высокую иммуногенность во время опытов на грызунах.

Гинцбург подчеркнул, что после регистрации и начала производства вакцины нельзя будет сразу сделать прививки всем жителям страны. Ученый добавил, что Минздрав задействует все возможные мощности для производства вакцины.

Как считает вирусолог, если SARS-CoV-2 не будет мутировать, то вакцина против COVID-19 может войти в национальный календарь прививок.

По мнению Гинцбурга, возможна вторая и третья волна коронавируса, так как инфекция пришла "всерьез и надолго".

Он предположил, что разработчики уже опробовали вакцину на себе. По словам вирусолога, его коллеги также готовы сделать себе инъекцию — но не в рамках клинических испытаний. Он пояснил, что такие действия никак не связаны с массовым производством вакцины и их не стоит афишировать.

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые был выявлен в конце декабря года в Китае . В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ , заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.

Италия, Франция и Испания. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, по числу заразившихся лидируют Соединенные Штаты, за ними следует Россия. США занимают первое место и по количеству жертв — более 87 тысяч человек. Далее идут Великобритания

В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, скончались 2 537 пациентов, выздоровели 63 166. Проведено более 6,6 миллиона тестов. За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировано 9200 новых случаев, из них почти 45% - без симптомов.