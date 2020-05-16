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2020-05-16T15:49
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Пашинян заявил об искренней атмосфере на встречах с Алиевым
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РИА Новости

Пашинян заявил об искренней атмосфере на встречах с Алиевым

15:49 16.05.2020
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© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на его встречах по карабахской проблеме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сложилась открытая и искренняя атмосфера.
"Не помню, сколько раз у меня был повод встречаться с президентом Азербайджана… Могу сказать, что мы общаемся прямо и открыто, и во время этих обсуждений сложилась прямая искренняя атмосфера", - сказал премьер на пресс-конференции, прошедшей в субботу в онлайн-режиме.
Пашинян заявил, что считает такую атмосферу очень важной. "Мы четко фиксируем наши позиции и констатируем, что должны работать, так как сегодняшние наши подходы известны, публично озвучены. И мы понимаем, что должны работать, чтобы найти решение, которое может быть приемлемым для народов Армении, Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), Азербайджана. Это немало, наличие такой атмосферы при обсуждениях, хотя практических результатов нет", - сказал премьер.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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