В Ульяновской области число зараженных коронавирусом выросло до 1260

САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области выросло до 1260, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Утром в субботу федеральный оперштаб сообщал, что общее число заболевших в Ульяновской области составляет 1159.
"По оперативным данным на 16 мая, в регионе подтверждено 1260 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Из 1260 заразившихся 263 человека выздоровели, пять скончались.
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