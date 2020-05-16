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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T15:47
https://ria.ru/20200516/1571551965.html
В Ульяновской области число зараженных коронавирусом выросло до 1260
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области число зараженных коронавирусом выросло до 1260

15:47 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области выросло до 1260, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Утром в субботу федеральный оперштаб сообщал, что общее число заболевших в Ульяновской области составляет 1159.
"По оперативным данным на 16 мая, в регионе подтверждено 1260 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Из 1260 заразившихся 263 человека выздоровели, пять скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоУльяновская область
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