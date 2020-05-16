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Хочу стать космонавтом
2020-05-16T15:44
https://ria.ru/20200516/1571551852.html
Юрчихин: Россия должна показать человечеству путь развития космонавтики
https://cdn22.img.ria.ru/images/136861/80/1368618027_0:237:2534:1662_1036x0_80_0_0_e238391906fc7eace878c700db08d91c.jpg
РИА Новости

Юрчихин: Россия должна показать человечеству путь развития космонавтики

15:44 16.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФедор Юрчихин
Федор Юрчихин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Федор Юрчихин . Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Россия морально ответственна за то, чтобы показать человечеству путь к дальнейшему развитию космонавтики, считает один из самых опытных российских космонавтов Федор Юрчихин.
"Мы страна, которая открыла человечеству путь в космос, мы в моральной ответственности перед человечеством, чтобы показывать, куда идти дальше. Сегодня у нас пауза", - сказал он во время онлайн-презентации проекта "Спорт и космос".
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При этом Юрчихин отметил, что если рассуждать трезво, то главной космической державой планеты стоит признать сегодня США, так как российская ракетно-космическая отрасль была за 90-е фактически разрушена, а "ни новых предприятий, ни новых кораблей, ничего" мы еще не построили.
Решать проблему, по словам космонавта, следует на школьном уровне. Юрчихин отметил, что желающих попасть в отряд космонавтов в Европе и США в десятки раз больше, чем в России. Кроме того, космонавт напомнил о фразе президента США Кеннеди о том, что "СССР выиграл космическую гонку за школьной партой".
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Хочу стать космонавтомРоссияФедор ЮрчихинКосмос - РИА НаукаЕвропаСША
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Я: Россия должна обеспечить своему народу достойную жизнь. А потом можно и человечеству "показывать" ...
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Александр И
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