Юрчихин: Россия должна показать человечеству путь развития космонавтики

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Россия морально ответственна за то, чтобы показать человечеству путь к дальнейшему развитию космонавтики, считает один из самых опытных российских космонавтов Федор Юрчихин.
"Мы страна, которая открыла человечеству путь в космос, мы в моральной ответственности перед человечеством, чтобы показывать, куда идти дальше. Сегодня у нас пауза", - сказал он во время онлайн-презентации проекта "Спорт и космос".
При этом Юрчихин отметил, что если рассуждать трезво, то главной космической державой планеты стоит признать сегодня США, так как российская ракетно-космическая отрасль была за 90-е фактически разрушена, а "ни новых предприятий, ни новых кораблей, ничего" мы еще не построили.
Решать проблему, по словам космонавта, следует на школьном уровне. Юрчихин отметил, что желающих попасть в отряд космонавтов в Европе и США в десятки раз больше, чем в России. Кроме того, космонавт напомнил о фразе президента США Кеннеди о том, что "СССР выиграл космическую гонку за школьной партой".