Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Краснодарского края

"Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения", — цитирует пресс-служба администрации замглавы региона Анну Минькову.

Вице-губернатор уточнила, что глава региона поручил уволить в 24 часа главврача армавирской городской больницы, к которой относится служба скорой помощи города, если подтвердятся сообщения о недоплатах медикам.

Ранее армавирские медики выложили в интернет видеообращение, в котором заявили о том, что им не выплатили надбавки, положенные за работу в период пандемии.

Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.