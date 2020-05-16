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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T17:45
https://ria.ru/20200516/1571551761.html
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

15:42 16.05.2020 (обновлено: 17:45 16.05.2020)
129306
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач, работающий с больными с COVID-19
Врач, работающий с больными с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач, работающий с больными с COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Краснодарского края.
Ранее по поручению губернатора Вениамина Кондратьева краевой Минздрав направил комиссию в Армавир.

"Работа комиссии еще не завершена, но факты нарушений уже начали подтверждаться. Соответственно, будут жесткие кадровые решения", — цитирует пресс-служба администрации замглавы региона Анну Минькову.

Вице-губернатор уточнила, что глава региона поручил уволить в 24 часа главврача армавирской городской больницы, к которой относится служба скорой помощи города, если подтвердятся сообщения о недоплатах медикам.
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Ранее армавирские медики выложили в интернет видеообращение, в котором заявили о том, что им не выплатили надбавки, положенные за работу в период пандемии.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Гарант приказал, Премьер и прочие приняли к исполнению в режиме "мы ща срочно", а с выплатами медикам - проблемы. И не только в Армавире. Ох, чудна ты, власти вертикалька.
16 мая, 15:53
aalnoor1953
125712432
Бабло делит между собой верхушка, а до врачей доходят лишь смешные копейки, которые к тому же еще умудряются обложить налогом.
16 мая, 16:05
А_Анатолий __
142311122
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