В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом

ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Зафиксированы еще два летальных случая пациентов с коронавирусом в Пермском крае, причиной смерти обеих женщин стали сопутствующие заболевания: рак и легочная эмболия, общее число скончавшихся с COVID-19 в регионе достигло 26 человек, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"На сегодняшние сутки в Прикамье зафиксировано два летальных исхода у инфицированных пациенток. Обе они умерли по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией: у одной пациентки было онкологическое заболевание, а у другой - легочная эмболия", — пояснили в ведомстве.
По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 973, в том числе 52 новых случая заражения, которые выявлены за последние сутки, выздоровели 511 пациентов, на домашнем карантине остаются около 1,6 тысячи жителей.
Роспотребнадзор указал, что Пермский край входит в число шести регионов России с наибольшим коэффициентом заражаемости COVID-19: на 16 мая он составил 3,1 (норма — 1).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.