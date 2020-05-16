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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T15:37
https://ria.ru/20200516/1571551542.html
В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом

15:37 16.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Зафиксированы еще два летальных случая пациентов с коронавирусом в Пермском крае, причиной смерти обеих женщин стали сопутствующие заболевания: рак и легочная эмболия, общее число скончавшихся с COVID-19 в регионе достигло 26 человек, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"На сегодняшние сутки в Прикамье зафиксировано два летальных исхода у инфицированных пациенток. Обе они умерли по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией: у одной пациентки было онкологическое заболевание, а у другой - легочная эмболия", — пояснили в ведомстве.
По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 973, в том числе 52 новых случая заражения, которые выявлены за последние сутки, выздоровели 511 пациентов, на домашнем карантине остаются около 1,6 тысячи жителей.
Роспотребнадзор указал, что Пермский край входит в число шести регионов России с наибольшим коэффициентом заражаемости COVID-19: на 16 мая он составил 3,1 (норма — 1).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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