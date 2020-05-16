В Пермском крае за сутки умерли два пациента с коронавирусом

"На сегодняшние сутки в Прикамье зафиксировано два летальных исхода у инфицированных пациенток. Обе они умерли по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией: у одной пациентки было онкологическое заболевание, а у другой - легочная эмболия", — пояснили в ведомстве.