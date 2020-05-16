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Религия и мировоззрение
2020-05-16T15:35
https://ria.ru/20200516/1571551491.html
РПЦ: трансляции богослужений собирают больше людей, чем службы в храмах
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РИА Новости

РПЦ: трансляции богослужений собирают больше людей, чем службы в храмах

15:35 16.05.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОнлайн-трансляция Божественной литургии в Сочи
Онлайн-трансляция Божественной литургии в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что зрители трансляций богослужений, которые ведутся в условиях массовой самоизоляции и собирают тысячи участников, пойдут в храмы после снятия карантинных мер.
Ранее в РПЦ неоднократно призывали верующих оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Верующим предложили участвовать в онлайн-трансляциях богослужений, которые совершают священнослужители - им, например в Москве и области, не закрыт доступ в храмы. При этом в РПЦ признали, что нынешняя ситуация привела к значительному падению материального положения приходов, которые существуют за счет пожертвований прихожан.
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В режиме онлайн: церковь осваивается в новой реальностиВот уже почти месяц, как прихожане Русской православной церкви лишены возможности бывать на богослужениях. Патриарх Кирилл призвал их не посещать храмы, даже на Пасху. Однако церковная жизнь не прекращается, хоть и в дистанционном режиме.
"Мы увидели, что трансляции служб собирают больше людей, чем службы в храмах (в обычное время - ред.)... Надеемся, что эти люди потом придут в храмы, когда все кончится", - заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
И что примечательно - бесплатно, а вот это то и не приветствуется руководством РПЦ.
16 мая, 15:42
Александр Невский
8710003
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