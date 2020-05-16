РПЦ: трансляции богослужений собирают больше людей, чем службы в храмах

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что зрители трансляций богослужений, которые ведутся в условиях массовой самоизоляции и собирают тысячи участников, пойдут в храмы после снятия карантинных мер.
Ранее в РПЦ неоднократно призывали верующих оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Верующим предложили участвовать в онлайн-трансляциях богослужений, которые совершают священнослужители - им, например в Москве и области, не закрыт доступ в храмы. При этом в РПЦ признали, что нынешняя ситуация привела к значительному падению материального положения приходов, которые существуют за счет пожертвований прихожан.
28 апреля, 11:05АкцентыВ режиме онлайн: церковь осваивается в новой реальностиВот уже почти месяц, как прихожане Русской православной церкви лишены возможности бывать на богослужениях. Патриарх Кирилл призвал их не посещать храмы, даже на Пасху. Однако церковная жизнь не прекращается, хоть и в дистанционном режиме.
"Мы увидели, что трансляции служб собирают больше людей, чем службы в храмах (в обычное время - ред.)... Надеемся, что эти люди потом придут в храмы, когда все кончится", - заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.