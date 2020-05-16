РПЦ: трансляции богослужений собирают больше людей, чем службы в храмах

В режиме онлайн: церковь осваивается в новой реальности Вот уже почти месяц, как прихожане Русской православной церкви лишены возможности бывать на богослужениях. Патриарх Кирилл призвал их не посещать храмы, даже на Пасху. Однако церковная жизнь не прекращается, хоть и в дистанционном режиме.