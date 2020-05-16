Ядерное разоружение невозможно без работы над собой, заявил Далай-лама

Люди, по его словам, считают оружие важным и проявляют интерес к его производству. Также им интересно, как оно уничтожает других людей. Однако, по его словам, ни при каких обстоятельствах это оружие не может решить проблемы человечества. И по сути, отметил он, нельзя говорить о том, что та или иная война была кем-то выиграна, если речь идёт о человеческих жертвах.