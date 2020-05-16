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Религия и мировоззрение
2020-05-16T15:22
https://ria.ru/20200516/1571551137.html
Ядерное разоружение невозможно без работы над собой, заявил Далай-лама
https://cdn25.img.ria.ru/images/155504/81/1555048113_0:393:2000:1518_1036x0_80_0_0_908012c7baf27f61bed45299afe1c660.jpg
РИА Новости

Ядерное разоружение невозможно без работы над собой, заявил Далай-лама

15:22 16.05.2020
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© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Избавиться от оружия, которое уничтожает людей, в том числе и ядерного, невозможно без внутренней работы над собой и развития чувства сострадания, заявил Далай-лама.
Далай-лама XIV проводит в выходные онлайн-учения по тексту известного буддийского мыслителя II-III веков Нагарджуны "Драгоценное ожерелье". Прямая трансляция ведётся на его официальном сайте.
"Идя на поводу материального благополучия и прогресса, мы создали орудие, которое используется для того, чтобы убивать других людей", - сказал Далай-лама.
Люди, по его словам, считают оружие важным и проявляют интерес к его производству. Также им интересно, как оно уничтожает других людей. Однако, по его словам, ни при каких обстоятельствах это оружие не может решить проблемы человечества. И по сути, отметил он, нельзя говорить о том, что та или иная война была кем-то выиграна, если речь идёт о человеческих жертвах.
"Если мы хотим, чтобы в мире произошло разоружение, если мы хотим достичь внешнего разоружения, нам необходимо сначала добиться разоружения внутреннего. А для этого нам нужно развивать в сердце сострадание и любовь, а также добиться внутреннего умиротворения", - заявил он.
Алексей Пушков
Вчера, 02:23
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)В мире
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