ЛНР и Украина пропустили группу людей через КПП, закрытый из-за COVID-19

ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Ольга Кобцева. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики помогли группе жителей республики вернуться в ЛНР через закрытый в связи с угрозой распространения коронавируса пункт пропуска "Станица Луганская", на территорию, подконтрольную Киеву, также отправлена группа мирных жителей, сообщила журналистам на КПП представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу

В марте в связи с ситуацией с COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен. В начале мая Киев продлил ограничения по пересечению пунктов пропуска на линии соприкосновения до 22 мая.

© РИА Новости Пункт пропуска "Станица Луганская". 16 мая 2020 © РИА Новости Пункт пропуска "Станица Луганская". 16 мая 2020

"Сегодня по достигнутой договоренности с Украиной мы пропускаем людей через линию разграничения, как с территории Украины, так и на территорию Украины. Количество людей ограничено в связи с требованиями по предотвращению распространению инфекции коронавирус", - сообщила представитель республики.

По ее словам, в ЛНР вернулись 20 жителей республики, на противоположную сторону были отправлены 33 жителя подконтрольной Киеву территории, которые не смогли ранее выехать из республики из-за закрытия КПП. Кобцева уточнила, что всего в списке, предоставленном Киеву для утверждения на пропуск через КПП, на сегодняшний день было порядка 180 человек, желающих выехать из республики и прописанных за территорией ЛНР, однако на пересечение одобрены были только 35, из них двое отказались от выезда.

"Списки людей, желающих пересечь линию соприкосновения и прибыть на территорию Украины, в районе 180 человек, а Украина подтвердила возможность принять 35 человек", - пояснила Кобцева.

"Пока медики констатировали у всех нормальную температуру, но в соответствии с требованиями нашего министерства здравоохранения и комиссии ЧСПК, люди будут помещены в обсервацию на 14 дней", - дополнила Кобцева.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.