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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T22:58
https://ria.ru/20200516/1571550855.html
СМИ: Индонезия ввела обязательные справки о здоровье для въезда в страну
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1036x0_80_0_0_1098d02b34238268d858bb78eccbde57.jpg
РИА Новости

СМИ: Индонезия ввела обязательные справки о здоровье для въезда в страну

15:15 16.05.2020 (обновлено: 22:58 16.05.2020)
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Индонезии на фоне ситуации с коронавирусом ввело новые требования, согласно которым все прибывающие в страну должны предъявлять справки о состоянии здоровья, сообщило местное новостное агентство Antara.
По его данным, справки требуются как от граждан Индонезии, так и от граждан других стран. Такие справки необходимо получить в стране выезда. Они должны быть на английском языке, срок их действия составляет семь дней с момента выдачи.
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Отмечается, кроме того, что все прибывающие будут проходить карантин, предусмотрено также дополнительное медицинское обследование.
По последним данным индонезийского минздрава, количество заразившихся коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 17 тысяч, скончались свыше тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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