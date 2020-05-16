Названа причина разрушения картины Мунка "Крик"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Высокая влажность в воздухе вызвала разрушение желтого пигмента на картине норвежского художника Высокая влажность в воздухе вызвала разрушение желтого пигмента на картине норвежского художника Эдварда Мунка "Крик", выяснили ученые. Об этом пишет Daily Mail

Международная группа ученых провела рентген-анализ микрочастиц пигмента с полотна и выяснила, что входящий в состав желтой краски сульфид кадмия окисляется и разрушается под воздействием повышенной влажности.

Ранее считалось, что пагубное влияние на картину оказывает яркий свет, из-за чего произведение держали в темном помещении и выставляли очень редко при слабом освещении и пятидесятипроцентной влажности воздуха, однако сейчас эта версия оказалась несостоятельной.

"Мы выяснили, что воздействие света на картину минимально. И мы очень рады, что наша работа поможет сохранить этот шедевр", — сказала соавтор исследования Летиция Монико из итальянского Национального исследовательского совета.