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Культура
2020-05-16T17:42
https://ria.ru/20200516/1571550667.html
Названа причина разрушения картины Мунка "Крик"
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РИА Новости

Названа причина разрушения картины Мунка "Крик"

15:09 16.05.2020 (обновлено: 17:42 16.05.2020)
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© Фото : Sotheby's"Крик" Эдварда Мунка
Крик Эдварда Мунка
© Фото : Sotheby's
"Крик" Эдварда Мунка. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Высокая влажность в воздухе вызвала разрушение желтого пигмента на картине норвежского художника Эдварда Мунка "Крик", выяснили ученые. Об этом пишет Daily Mail.
Международная группа ученых провела рентген-анализ микрочастиц пигмента с полотна и выяснила, что входящий в состав желтой краски сульфид кадмия окисляется и разрушается под воздействием повышенной влажности.
Ранее считалось, что пагубное влияние на картину оказывает яркий свет, из-за чего произведение держали в темном помещении и выставляли очень редко при слабом освещении и пятидесятипроцентной влажности воздуха, однако сейчас эта версия оказалась несостоятельной.

"Мы выяснили, что воздействие света на картину минимально. И мы очень рады, что наша работа поможет сохранить этот шедевр", — сказала соавтор исследования Летиция Монико из итальянского Национального исследовательского совета.

По мнению ученых, для выставления "Крика" на постоянную экспозицию в музее уровень влажности в помещении не должен превышать 45%, в то же время уровень освещения можно оставить на стандартных значениях для помещения с картинами, написанными светостойкими красками.
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КультураЭдвард МункОткрытия - РИА НаукаНорвегия
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